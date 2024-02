VÍDEO: suposto grupo de torcedores do Flamengo ataca bar de torcida do Botafogo em Manaus

Manaus (AM) – Um suposto grupo de torcedores do Flamengo atacou um bar que reunia torcedores do Botafogo, na noite desta quarta-feira (7), no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. O ataque ocorreu no momento em que as equipes se enfrentavam pelo Campeonato Carioca, no Rio de Janeiro (RJ). O Rubro-Negro venceu por 1 a 0, com gol de Leo Pereira, nos acréscimos do segundo tempo.

De acordo com as imagens, cerca de 10 homens se aproximaram com rojões e foguetes e atiraram em direção ao bar. Um homem vestido de Botafogo, que ainda não foi identificado, estava armado no bar e revidou os ataques, atirando com uma arma de fogo em direção ao grupo. O grupo de criminosos evadiu do local.

Suposto grupo de torcedores do Flamengo ataca bar que reunia torcedores do Botafogo, nesta quarta-feira (7). pic.twitter.com/OKrDoul9KY — Portal Em Tempo (@emtempofb) February 8, 2024

