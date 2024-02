Indústria do Polo Industrial de Manaus produz 25 mil bicicletas em janeiro

Manaus (AM) — As fabricantes de bicicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM) produziram 25.040 unidades em janeiro, volume 35,2% inferior ao do mesmo mês do ano passado e em linha com o projetado pelas fabricantes para 2024.

Na comparação com dezembro, houve uma alta de 245,6%. Os dados são da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares – Abraciclo.

A estimativa da associação para este ano é a produção de 360 mil unidades, volume 21,2% menor na comparação com 2023 e alinhado à nova realidade do mercado mundial, que exige, cada vez mais, produtos tecnológicos e de maior valor agregado.

Produção

A categoria que registrou o maior crescimento porcentual foi a elétrica. Foram produzidas 1.427 unidades, volume 53,3% maior na comparação com o mesmo mês do ano passado.

Em números absolutos, a Mountain Bike (MTB) foi a mais fabricada em janeiro.

Distribuição

Com 59% do volume total produzido, a região Sudeste foi a que mais recebeu bicicletas fabricadas no PIM. Em segundo lugar ficou a região Sul, com 14,7% da produção. Na sequência, vieram o Nordeste (13,9% do volume fabricado), Centro-Oeste (8,6%) e Norte (3,8%).

Abraciclo

Com 47 anos de história e contando com 14 associadas, a Abraciclo representa os fabricantes de veículos de duas rodas no país, tendo como principal missão a coordenação, desenvolvimento e defesa da competitividade do setor por meio de ações baseadas em três pilares: Política Industrial, Segurança Viária e Técnico.

A fabricação nacional de motocicletas, quase totalmente concentrada no PIM, está entre as sete maiores do mundo. No segmento de bicicletas, com as principais fábricas também instaladas no PIM, o Brasil se encontra na quarta posição entre os principais produtores mundiais. No total, as fabricantes do Setor de Duas Rodas geram cerca de 16,8 mil empregos diretos em Manaus.

