Foragido do Pará é preso na Zona Norte de Manaus

Manaus (AM) – Walacy Gemaque da Cruz, 30, conhecido como “Yamazak” e “Japonês”, foi preso, nesta quinta-feira (8), por envolvimento em vários crimes, incluindo como extorsão, associação criminosa, roubo e cárcere privado, no bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus. Ele estava foragido da Justiça do estado do Pará.

Os policiais civis do Departamento de Inteligência de Polícia Judiciária (DIPJ) e Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-AM) cumpriram três mandados de prisão preventiva em nome do foragido.

De acordo com o delegado Denis Pinho, diretor do DIPJ, as diligências iniciaram após os policiais receberem informações da Polícia Civil do Pará (PC-PA), comunicando que Walacy estaria residindo em Manaus, e possuía três mandados de prisão por crimes como extorsão, associação criminosa, roubo e cárcere privado.

“Com base nas informações, saímos em diligências e nos deslocamos até o endereço dele no bairro Lago Azul, zona norte de Manaus. Ao avistar a equipe policial, ele tentou fugir pulando da sacada do apartamento, fraturou a perna e foi conduzido a uma unidade hospitalar”, explicou o delegado.

Ainda conforme a autoridade policial, na casa do autor foram apreendidos sete aparelhos celulares, uma motocicleta e materiais de escritório.

Walacy Gemaque da Cruz responderá por crimes como extorsão, associação criminosa, roubo e cárcere privado, e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

