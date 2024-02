Mercado de beleza soma 180 mil novos microempreendedores individuais em 2023

O ano de 2023 terminou com 180.831 novos microempreendedores individuais (MEI) registrados no setor de beleza. O segmento reúne cabeleireiros, barbeiros, manicures, pedicures, entre outras atividades do ramo. Por dia, foram quase 500 novos profissionais formalizados ao longo do ano. Os números fazem parte de levantamento feito pelo Sebrae com base nos dados disponibilizados pela Receita Federal do Brasil (RFB).

Assim como em anos anteriores, os MEI lideraram o ranking do total de pequenos negócios abertos em 2023. Do universo de 3,76 milhões de novos pequenos negócios criados no país, aproximadamente 2,90 milhões (77%) eram microempreendedores individuais. O segmento com maior participação de MEI foi exatamente o de Serviço, onde estão inseridas as atividades de beleza. Ao longo do ano foram 1,65 milhões de MEI voltados às atividades de serviço (aproximadamente 57% do total de microempreendedores criados no país).

Em 2022, após a pandemia, foram criados 190 mil negócios no segmento de beleza. Apesar da ligeira queda em 2023, o setor continua sendo um dos que mais formalizou empreendedores.

De acordo com o levantamento, as atividades relacionadas a cabeleireiros e outros tratamentos de beleza estão sem segundo lugar em volume de novos registros de CNPJs em 2023, ficando atrás apenas das atividades de promoção de vendas (demonstração de produtos em pontos de venda; serviços de distribuição de folhetos e material promocional, entre outros), que teve 181.698 novos registros de MEI.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

TVLar marca início de novo ciclo de crescimento para desenvolvimento da Amazônia

AMZ Tech abre inscrições para treinamentos gratuitos na área de tecnologia, em Manaus