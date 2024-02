BBB24: Isabelle chora ao contar que se sentiu intimidada em conversa com Wanessa sobre Davi

Em conversa com Marcus e Beatriz no quarto fadas, Isabelle contou que se sentiu intimidada por uma Wanessa por ser amiga de Davi, e estar ao lado do brother no jogo. Em tom de desabafo, a cunhã chorou bastante ao contar que não aguenta mais a hostilidade dos companheiros de confinamento com a cobrança para que ela se afaste do baiano.

A amazonense conta aos colegas que já alertou Davi sobre seus posicionamentos e que não concorda com o brother, mas que nunca o deixaria sozinho. A sister deu a entender que ajudar o Davi é o mesmo que virar alvo da casa, expressando receio sobre o jogo.

Isabelle chora muito e conta que uma pessoa [Wanessa] chegou a dizer que se ela imunizar o Davi, ela virará alvo #BBB24



pic.twitter.com/ag1EbBskag — Dantas (@Dantinhas) February 9, 2024

Isabelle diz que correrá risco de ir para o paredão para proteger Davi: “Não vou deixar ele, não vou parar de falar com ele, não vou isolar ele, porque para mim é isso que querem que aconteça, que ele fique isolado”, comenta a sister no quarto fadas.

