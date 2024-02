Caprichoso empolga durante ensaio em Parintins e emociona no Carnaboi em Manaus

O esquenta foi uma prévia do que o touro negro vai apresentar na Avenida do Samba em Parintins

Manaus (AM) — Com uma apresentação contagiante, Marujeiros, CDC, Troup, Toadeiros e Raça Azul mostraram ao público presente o espetáculo azul e branco. Foi o último ensaio específico para o Carnaboi em Parintins, realizado nesta noite de sexta-feira (9), no curral Zeca Xibelão.

Para o presidente do Caprichoso, Rossy Amoedo, os ensaios são um aquecimento para o Festival de 2024.

“Estamos programando e organizando o que vamos apresentar na avenida. É como se fosse a preparação para o boi de arena. Então, a gente começa a unir todos os segmentos e o nosso boi vai lá para mostrar o padrão Caprichoso, fazer um grande show e demonstrar que o Caprichoso é o melhor boi de Parintins”, disse.

O Carnaboi também contará com uma reportagem exclusiva na programação da Rede Globo, na tarde de terça-feira (13) às 13h20. Segundo Rossy, é uma divulgação importante para o Festival de Parintins. “O Caprichoso está preparado para dar uma demonstração a nível nacional da sua energia, das suas toadas e da potência que é nosso festival”, concluiu.

Os ensaios para o Carnaboi ocorreram nos dias 7, 8 e 9 no curral Zeca Xibelão, e o boi bicampeão, promete realizar um grande espetáculo para o Carnaboi 2024.

Carnaboi em Manaus

Patrick Araújo, Prince do Caprichoso, a cunhã-poranga Marciele Albuquerque, a Rainha do Folclore Cleise Simas e o tripa Alexandre Azevedo abrilhantaram a primeira noite do Carnaboi em Manaus, nesta sexta-feira, 09.

A galera cantou e não parou em nenhum momento durante a apresentação dos artistas do Boi Caprichoso. O Studio 5 ficou pequeno para a energia da nação azulada.

Neste sábado (10), será a vez do apresentador Edmundo Oran, da sinhazinha Valentina Cid e do Pajé Erick Beltrão. O Carnaboi vai azular.

