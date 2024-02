Shopping de Manaus tem programação de carnaval para todas as idades

Manaus (AM) — O Manauara Shopping está em clima de folia com programação especial para garantir a diversão de toda a família durante o Carnaval. A festa inclui dois bailes: um para o público 50+ e outro infantil, nos dias 11 e 12, ambos com música ao vivo, concursos de fantasias e atividades temáticas. E o melhor: a entrada é gratuita, basta doar 1 kg de alimento não-perecível.

Para os adultos que desejam cair na folia, o Bailinho para Melhor Idade é a opção ideal. O evento é aberto para família, mas é especial para adultos +50. Com música ao vivo da banda Los Matrinxãs e diversas atrações, o evento promete animação. Além disso, haverá o concurso Rei e Rainha do Baile, com premiação para os vencedores. As atividades começam às 17h e vão até às 20h.

Já para a criançada, o Bailinho Infantil promete diversão e alegria. O evento é voltado para crianças e adolescentes de até 14 anos, com pelo menos um acompanhante e, no máximo, três. A festa terá música ao vivo da banda Brincando no Ateliê e muitas brincadeiras, como o concurso de fantasias, com premiação para os melhores trajes. O evento também ocorre das 17h às 20h.

“Ambos eventos contarão com oficinas temáticas, como maquiagem e penteados carnavalescos para os adultos, e pintura de rosto e escultura de balão para as crianças, além de cabine fotográfica para registrar os melhores momentos das duas festas”, detalhou a gerente de Marketing do Manauara Shopping, Karla Henderson.

Inscrições

Para garantir participação nos bailes de Carnaval do Manauara Shopping, basta realizar a inscrição e a doação de 1 kg de alimento não-perecível, o que equivale a uma pulseira por pessoa.

“As inscrições podem ser feitas antecipadamente através do site do Manauara Shopping, mas é importante ressaltar que as vagas são limitadas e a pré-inscrição não garante vaga nos eventos. Após preencher o formulário online, é necessário comparecer ao shopping para realizar a doação dos alimentos e finalizar a inscrição”, alerta a gerente.

O posto de trocas e doações está disponível até esta sexta-feira (9), no Piso Castanheiras, em frente à Carter’s. Mais informações em acesse o link.

