Manaus Fantasy 2024 acontece na Segunda-Feira Gorda de Carnaval; veja programação

No dia 12 de fevereiro, a Segunda-Feira Gorda de Carnaval, o Diamond Convention Center vai se transformar na Fantástica Fábrica de Chocolate. Por lá, a partir das 22h, a M1 eventos apresenta o tradicional baile de fantasias da cidade, o Manaus Fantasy 2024.

Apesar de toda edição apresentar um tema para a decoração do baile, o Manaus Fantasy deixa o folião usar a criatividade como quiser para participar do concurso.

Prêmio em dinheiro

As premiações são divididas em duas categorias: individual e grupo.

Na categoria individual, a premiação para a melhor fantasia é de R$ 2 mil. O segundo e o terceiro lugar recebem R$ 1 mil e R$ 500, respectivamente.

Para a categoria grupo, os valores são de R$ 3 mil (1º lugar), R$ 2 mil (2º lugar) e R$ 1 mil (3º lugar).

Como participar

Para concorrer à premiação, o folião não precisa fazer nenhuma inscrição prévia.

No dia do evento, dois fotógrafos do evento ficarão, de 22h às 00h, registrando os foliões que queiram participar da disputa. As fotos serão feitas próximo ao backdrop oficial do evento.

A partir disso, as fotos são avaliadas por um júri de blogueiros e jornalistas que estarão na festa e que, juntos, escolherão as cinco melhores fantasias.

Os cinco selecionados pelo júri seguem para o palco da folia, de onde serão avaliados pelo público do Manaus Fantasy.

Atrações e ingressos

O Manaus Fantasy vai reunir quatro super atrações no palco do Diamond: Denny Salvador, Rodrigo Chiroque, DJ Jhon e as bandas 40⁰ de Amor e Meu Xodó.

Além dos principais artistas da cidade, a M1 prepara uma mega estrutura no Diamond, com espaços instagramáveis para que os foliões possam registrar o momento.

Por lá, a M1 vai oferecer ao público estacionamento fechado, seguro e um ambiente totalmente climatizado, além do serviço Open Bar (cerveja, água, refrigerante, vodka e whisky) durante toda a festa e, por isso, o evento tem censura para pessoas com idade a partir de 18 anos.

As vendas dos ingressos são feitas em pontos físicos e na internet, por meio do site ou aplicativo BaladApp (https://baladapp.com.br/a/manays-fantasy-2024-manaus-am-12-de-fevereiro-de-2024/4664).

Como a festa é realizada em setor único, os ingressos do primeiro lote estão sendo vendidos por R$ 150.

Os pontos físicos são as centrais Oba Ingressos, localizadas nos shoppings Manauara e Millenium.

*Com informações de assessoria

Leia mais

Mocidade de Aparecida realiza vendas de fantasias para o Carnaval 2024

Carnaval: veja serviços essenciais que irão funcionar em Manaus

Carnaval: veja serviços essenciais que irão funcionar em Manaus