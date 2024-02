Programação de carnaval com mais de 10 atrações gratuitas agita a Zona Norte de Manaus

Manaus (AM) — A programação especial da festa “Carnaval da Alegria” começa neste domingo (11), a partir das 18h, e segue até a próxima Terça-Feira de Carnaval, dia 14 de fevereiro, com mais de 10 atrações gratuitas para todas as idades, no estacionamento frontal do Shopping Manaus ViaNorte.

O evento começa com um bailinho infantil, a partir das 18h, sob comando da Bicuço Produções Artísticas, que fará apresentações com personagens teatrais e circenses, para a alegria das crianças.

A partir das 20h, começa o show da banda que vem fazendo o maior sucesso por onde passa, a “No Sigilo”, com um repertório repleto de forró. Às 21h, tem a banda Freelance e, às 23h, Na Pegada.

Além de muita música, no “Carnaval da Alegria” também terá barracas vendendo comidas típicas. Já na segunda-feira, dia 12 de fevereiro, a festa terá o cantor George Japa, o qual é um dos fenômenos da música no Amazonas, arrastando multidões em seus shows. Inclusive, ele lançou recentemente, junto com a cantora Márcia Novo, o hit “Surubim”, sendo um dos ritmos do carnaval no Estado.

Já às 21h haverá o DJ Evandro Jr e a banda SambaXote, fazendo uma mistura de ritmos com forró, xote e samba. Para encerrar a noite, às 23h, tem o show da banda Feras do Forró.

Na terça-feira de Carnaval, dia 13 de fevereiro, as lojas âncoras e a Praça de Alimentação funcionarão das 12h às 21h. As lojas Satélites e quiosques abrirão das 14h às 21h. A folia neste dia começa às 19h com a famosa cantora cearense, radicada no Amazonas, Jucinha Kero Kero, que tem aproximadamente 25 anos de carreira. Às 21h, quem sobe ao palco é o grupo Forró du Gavião e, às 23h, a banda Feras do Forró.

“A nossa proposta é proporcionar diversão, com segurança e responsabilidade, para as pessoas que residem na Zona Norte de Manaus. Por isso, estamos realizando o Carnaval da Alegria, com várias atrações gratuitas para a população, além de um bailinho todo especial para as crianças. Prepara a fantasia para se divertir por aqui conosco”, declara o gerente de Marketing do Shopping Manaus ViaNorte, Vinicius Teixeira.

Na Quarta-Feira de Cinzas, dia 14 de fevereiro, todas as lojas e praça de alimentação funcionarão a partir das 12h e fecharão às 22h.

*Com informações de assessoria

Leia mais

Trânsito de Manaus sofre mudanças no final de semana de Carnaval; confira

Carnaval de Manaus pode arrecadar R$ 50 milhões, aponta pesquisa

Em Manaus, Circuito Vip de Carnaval começa neste sábado (10) com Bloco do Axerito