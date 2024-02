Carnaval de Manaus pode arrecadar R$ 50 milhões, aponta pesquisa

Manaus (AM) — Alegria, curtição e folia. O carnaval de Manaus enche as ruas de foliões, mistura os ritmos de boi-bumbá, funk, forró e sertanejo, e possui uma capacidade fundamental em movimentar a economia, ainda no início do ano. De acordo com um levantamento da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Manaus, a previsão é de arrecadação de R$ 50 milhões.

A festa manauara ocupa a 10ª posição de carnaval mais conhecido Brasil, conforme o relatório da Opnion Box, divulgado em 2023. A partir da pesquisa da CDL Manaus, o crescimento da arrecadação deste ano estabelece o crescimento de 2,5% nas vendas de produtos e serviços este ano, comparado ao ano anterior.

Entre os produtos mais visados entre os consumidores estão, majoritariamente, alimentos diversos e bebidas, alcoólicas, não alcoólicas e energéticos. Os itens de vestuário contabilizam as seguintes porcentagens: fantasia (38%); roupas e calçados (36%); e, acessórios (23%).

A previsão é que, durante as festas, o público gaste em média R$ 230. Quase 50% dos entrevistados pela CDL Manaus defendem a intenção de gastar até R$ 300, na soma dos gastos, contabilizando o pré, durante e pós-festa.

A economista Denise Kassama explicou que esses dados perpassam desde as lojas que vendem adereços e fantasias até o time de costureiras das escolas de samba, gerando empregos temporários. “A festividade também estimula a compra de bebidas, seja no Sambódromo, onde ocorreram os desfiles das agremiações, e em blocos.”

“Tem gente que acha que o carnaval é pura futilidade, mas esse período tem um papel muito importante na movimentação da economia e na geração de empregos temporários. Temos que enxergar isso muito além das festas e blocos”, afirma.

A compra de produtos de pequenos empreendedores foi incentivada pela economista Denise Kassama.

Empreendimentos fortalecidos

Pelo ritmo alto de interesse de compra, a temporada carnavalesca representa uma oportunidade para adquirir uma renda extra e alavancar o empreendimento, sobretudo, os microempreendedores.

Para aproveitar esse período, a idealizadora do Hype Aterlier (@hypeatelierr), Cecília Silva, com loja física na Casa Plural, na rua Acre, bairro Vieiralves, destacaram a preparação para impulsionar nas vendas, principalmente, a partir de divulgação e marketing nas redes sociais.

“Investimos bastante, pensamos em produtos criativos, diferenciados e atemporais para o carnaval. Além do marketing de nossas redes, usamos o marketing de influência no formato de permuta para termos uma divulgação acertava e com custo equilibrado! Esse ano também fizemos parcerias com profissionais de outras áreas, como maquiadora, decoradora e estilista, para alcançar um público maior”, disse.

O Hype Atelier busca criatividade na hora do marketing Foto: Reprodução/Instagram.

Entretanto, contrária a previsão de crescimento das vendas, Cecília Silva apontou uma movimentação mais inerte e com poucas saídas neste carnaval, em comparação há anos anteriores.

A escolha dos produtos ideais também faz parte do dia-a-dia de Luduik, um dos proprietários do Brechó Act (@brechoact), e neste carnaval não foi diferente. Localizado na rua Pará, bairro Vieiralves, o empreendimento já realiza a curadoria e garimpagem de vestuário retrô, vintage e atual. Para essa temporada, a equipe do brechó optou por roupas mais vibrantes e estilosas, buscando agradar os consumidores.

“O garimpo é sorte, nunca sabemos o que exatamente vamos encontrar. Antes mesmo do ano virar, nos preparamos para encontrar essas peças mais coloridas e brilhosas que remetessem ao carnaval”, afirmou.

A organização do Brechó Act está centrada em um objetivo maior: expandir e se torna ainda mais conhecido. Luduik explicou o processo estratégico para estabelecer o cronograma de divulgação e postagens nas redes sociais.

“Eu e minha sócia fazemos uma reunião mensal para definir o cronograma até boa parte do mês. Como fizemos um photoshoot com as peças de carnaval e, por ser um brechó, as peças são únicas, então não faz sentido para o nosso segmento fazer conteúdos mensais de uma vez só”, esclareceu.

Para contribuir justamente com esse mercado, a foliã Yasmim Tabosa, 22, prioriza o consumo em lojas de pequeno porte tanto por possuírem preços mais acessíveis quanto pelas peças mais exclusivas e personalizadas.

“O carnaval é um período de muita empolgação, principalmente na questão de autoexpressão, por ser uma festa muito artística, além de aproveitar a folia dos bloquinhos, a gente pode se vestir um jeito super colorido e festivo, e eu amo que nesse período as pessoas fazem isso sem julgamentos”, concluiu.

O Brechó Act também opta por parcerias com pequenas influenciadoras da capital para contribuir com a divulgação das ações Foto: Reprodução/Instagram.

