Empresário é assassinado em frente à bar na Zona Leste de Manaus

Manaus (AM) – Empresário, identificado como Kleber do Nascimento, 48 anos, foi brutalmente assassinado em frente ao Bar Leste Beer, do qual era proprietário. O crime ocorreu na noite da última sexta-feira (9), no Bairro Novo Aleixo. Além de empresário, a vítima também atuava como cabeleireiro.

Segundo informações de testemunhas, a vítima estava sentada em frente ao estabelecimento juntamente com amigos. A dupla suspeita do crime chegou em uma moto, se aproximou do grupo de amigos e efetuou cerca de oito disparos de arma de fogo contra o empresário. O empresário chegou a ser levado para o Pronto Socorro Platão Araújo, mas não resistiu aos disparos e morreu.

De acordo com testemunhas do crime, o Bar Leste Beer estava em funcionamento há poucos dias.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a motivação do crime. A família da vítima está no aguardo da liberação do corpo pelo Instituto Médico Legal (IML).

O caso deve seguir sendo investigado pelas autoridades policiais.

