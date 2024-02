Seleção Brasileira decide vaga nas Olimpíadas de Paris

Depois de uma vitória convincente contra a Venezuela no meio de semana, a Seleção Brasileira encerra neste domingo (11) sua participação no Pré-Olímpico que está sendo disputado na Venezuela. Enfrenta a Argentina às 16h30 (horário de Manaus), no Estádio Brígido Iriarte, em Caracas, e se vencer estará garantida na Olimpíada de Paris.

O empate pode servir à equipe, mas a deixaria dependendo do resultado do confronto entre Paraguai e Venezuela, que será realizado em seguida no mesmo local. Na hipótese de igualdade do placar contra os argentinos, o melhor cenário para os brasileiros seria uma vitória paraguaia ou um empate no jogo de fundo.

A Seleção Brasileira busca vaga para os Jogos de Paris – apenas duas seleções sul-americanas vão participar da Olimpíada -, mas pode até sair com o título do Pré-Olímpico, desde que vença a Argentina e, depois, a Venezuela derrote o Paraguai ou que esse jogo termine empatado.

“O futebol a cada dia nos ensina e nos mostra algumas situações muito importantes. Mas, de uma coisa não podemos abrir mão – temos que jogar novamente com espírito, atitude, entrega da alma, de forma competitiva o tempo todo”, disse o técnico Ramon Menezes.

Ele ficou muito satisfeito com o empenho e aplicação da Seleção na última partida, contra a Venezuela, e elogiou o envolvimento de todos da equipe para que o Brasil tente alcançar seu objetivo no Pré-Olímpico.

Neste sábado (10), Ramon comandou o último treino da equipe em Caracas, no Estádio Olímpico, no qual procurou corrigir o posicionamento dos atletas em situações de jogo. Depois, houve um rachão com a participação da comissão técnica – a descontração marcou esta atividade.

Os 20 jogadores a serviço da Seleção Brasileira na capital venezuelana estão em condições de atuar e a escalação só será anunciada uma hora antes do início da partida.

*Com informações da assessoria

