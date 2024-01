Vôlei: Equipe amazonense estreia na Superliga B com patrocínio da Nilton Lins

Manaus (AM) — A Universidade Nilton Lins, referência no ensino superior no Amazonas, reforça seu compromisso com o esporte no estado por meio da parceria estratégica com a equipe Manaus Vôlei / Nilton Lins / Hien Kan, que estreia neste sábado (13), na Superliga B Masculina em jogo no ginásio Ninimberg Guerra (bairro de São Jorge), às 19h.

A colaboração inclui transporte, passagens aéreas, moradia para atletas e equipe técnica, uniformes, além de despesas relacionadas a arbitragem e hospedagem.

Somando 35 anos de história, a Nilton Lins sempre teve o esporte como parte integrante de sua missão e o empresário e presidente da mantenedora da Universidade Nilton Lins, Nilton Lins Junior, ressalta a importância de investir no desenvolvimento de diversas modalidades no Amazonas ao longo desse período.

“Acreditamos no potencial dos atletas amazonenses e para isso criamos e investimos no Programa de Incentivo ao Esporte, proporcionando não apenas bolsas de estudo, mas também condições para que esses talentos alcancem seu pleno potencial no esporte, na profissão e principalmente como cidadãos”.

Expectativa

O presidente do clube, Waghynton de Melo, destaca a importância da parceria para assegurar a participação inédita do Amazonas na Superliga B.

“Estávamos próximos de não participar do campeonato, mas com a chegada da Nilton Lins pudemos assegurar a inscrição e também atrair outros apoios. Agora, vamos levar a bandeira do estado para todo o país com um time jovem, forte e determinado a surpreender”, destacou o dirigente que disponibilizou o telefone (92) 98121-3268 para outras empresas interessadas em apoiar a equipe.

Dentro das quadras, a expectativa é alta, e entre os 16 jogadores da equipe, quatro atletas das equipes universitárias da própria Nilton Lins farão sua estreia em uma competição nacional profissional, entre eles o ponteiro Sander Santos.

“Estamos muito confiantes e treinando com um grande volume de jogo. Sou muito grato à Universidade, que me concedeu uma bolsa de estudos integral, permitindo-me dedicar ao esporte e ao mesmo tempo, ter condições de estar no curso de bacharelado em Educação Física”, acrescentou o atleta.

*Com informações da assessoria

