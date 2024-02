Com gol no fim, Nacional derrota Manaus e avança às semifinais do Barezão

Manaus (AM) — O Nacional está nas semifinais do primeiro turno do Campeonato Amazonense 2024. O Leão da Vila Municipal venceu o Manaus por 1 a 0, neste sábado (10), no Estádio da Colina, e garantiu um lugar entre as quatro melhores equipes da competição.

Vitinho marcou o gol da classificação azulina, já na reta final da partida.

O jogo

Precisando da vitória para se classificar, o Nacional começou a partida com mais posse de bola e tentando dominar as ações ofensivas. Porém, a primeira chance mais clara do jogo foi do Manaus. Aos nove minutos, Rafael Ibiapino recebeu pela direita e rolou para Renanzinho, que na cara do gol, completou para fora. A resposta do Nação veio aos 11 minutos, quando Quadrado tabelou com Valdo Bacabal, invadiu a área e finalizou, mas foi travado por Wendel Nery.

Aos 18, nova chegada do Gavião. Renanzinho avançou pelo meio e achou ótimo passe para Garib, que da entrada da área, finalizou rasteiro, mas João Vitor fez a defesa. Aos 25 minutos, mais uma resposta do Leão. Após roubada de bola, William Salvino cruzou de canhota para Valdo Bacabal, que completou de cabeça e Waldson fez a defesa em dois tempos.

Após o intervalo, a partida seguiu na mesma tônica. O Nacional, precisando do resultado, com mais posse de bola e o Manaus tentando ser fatal nos contragolpes. A primeira chance da segunda etapa veio aos 12 minutos, quando Denilson recebeu do lado direito da área, puxou para o fundo e mandou na rede, mas pelo lado de fora.

Aos 24, veio a primeira chegada do Gavião. Lúcio Maranhão recebeu pela esquerda e também finalizou na rede pelo lado de fora. E quando a partida caminhava para um empate sem gols, já aos 39 minutos, o Nacional foi buscar o gol da classificação.

Após o intervalo, a partida seguiu na mesma tônica. O Nacional, precisando do resultado, com mais posse de bola e o Manaus tentando ser fatal nos contragolpes. A primeira chance da segunda etapa veio aos 12 minutos, quando Denilson recebeu do lado direito da área, puxou para o fundo e mandou na rede, mas pelo lado de fora.

Aos 24, veio a primeira chegada do Gavião. Lúcio Maranhão recebeu pela esquerda e também finalizou na rede pelo lado de fora. E quando a partida caminhava para um empate sem gols, já aos 39 minutos e debaixo de muita chuva, o Nacional foi buscar o gol da classificação. Após jogada pela direita e finalização na direção do gol, Waldson não conseguiu segurar e Vitinho apareceu para mandar a bola para o fundo do gol.

Caboco do Jogo

Ao final do duelo, o atacante Vitinho, do Nacional, foi eleito o Caboco do Jogo, premiação oferecida pela Federação Amazonense de Futebol (FAF) ao melhor jogador da partida, por meio de votos de três profissionais de imprensa presentes na partida.

Panorama e próxima partida

Classificado, o Nacional agora aguarda o vencedor de Amazonas e Operário, que disputam uma vaga nas semifinais, neste domingo (11), às 15h, na Arena da Amazônia. Por outro lado, o Manaus volta a campo em março, para a disputa do segundo turno. No dia 3, o Gavião do Norte inicia a trajetória contra o Unidos do Alvorada, às 15h30, no Estádio Carlos Zamith.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Amazonas FC e Manauara EC fecham primeira fase com vitórias e FAF define duelos do mata-mata