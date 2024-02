Amazonas FC e Manauara EC fecham primeira fase com vitórias e FAF define duelos do mata-mata

Fase eliminatória acontecerá no sábado e domingo (10 e 11), com partidas na capital e no interior

Manaus (AM) – Com vitórias de Amazonas FC e Manauara EC sobre São Raimundo e Unidos do Alvorada, respectivamente, além do empate entre Princesa do Solimões e Operário, a primeira fase do primeiro turno do Campeonato Amazonense de Futebol terminou nesta quarta-feira (7). Enquanto a Onça venceu o Tufão da Colina por 3 a 0, no estádio Ismael Benigno, a Colina, o Robô goleou o time do bairro Alvorada, no estádio Carlos Zamith, por 5 a 0; no clássico de Manacapuru, tudo igual em 1 a 1, no estádio Gilbertão.

Com o encerramento da primeira fase do primeiro turno do Barezão, os duelos do mata-mata foram conhecidos. Além disso, a Federação Amazonense de Futebol (FAF) já definiu data, horário e local dos confrontos eliminatórios. A fase decisiva do primeiro turno ocorrerá no sábado (10), com três jogos, e domingo (11), com um duelo. As equipes mandantes (à esquerda do confronto no final da matéria) terão vantagem do empate, em jogo único, para avançar à semifinal.

Vitória convincente

O Amazonas chegou a sua segunda vitória no Campeonato Amazonense. Rafael Tavares, William Barbio e Xavier marcaram os gols do time aurinegro na Colina. Ao final do duelo, o volante Xavier, autor do terceiro gol, foi eleito o “Caboco do Jogo”, premiação oferecida pela Federação Amazonense de Futebol (FAF) ao melhor jogador da partida, por meio de votos de três profissionais de imprensa presentes na partida.

Tavares marcou o primeiro gol da vitória. Foto: João Normando/AMFC

A Onça terminou na liderança do grupo A, com oito pontos, e, por isso, terá a vantagem do empate contra o Operário, em casa, para avançar às semifinais.

Goleada laranja

O Manauara tomou a iniciativa do jogo inteiro, dominou as ações, mas só foi desencantar no segundo tempo. Paulinho, Neto, duas vezes, Diego Clemente e Jonathan Moc, todos na etapa final de jogo, balançaram as redes para o Robô da Amazônia na goleada contra o Operário, no Zamith. Ao final do duelo, o atacante Michael Paulista, que cedeu três assistências, foi eleito o Caboco do Jogo.

Manaura terá vantagem do empate no mata-mata. Foto: Divulgação/MEC

A goleada fez o Manauara chegar aos dez pontos, na vice-liderança do grupo B, e avançar para enfrentar São Raimundo nas quartas de final. Pela melhor campanha, o Robô joga como mandante e também terá a vantagem do empate na fase eliminatória.

Confira os confrontos

Manaus x Nacional ,15h30, sábado (10), no estádio Ismael Benigno, a Colina.

Manauara x São Raimundo, 15h30, sábado (10), no estádio Carlos Zamith.

Parintins x Princesa do Solimões, 20h, sábado (10), no estádio Francisco Garcia, em Rio Preto da Eva.

Amazonas x Operário, 15h30, domingo (11), na Arena da Amazônia.

