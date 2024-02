BBB 24: Após pensar em desistir, Davi diz que vai seguir no jogo e tentar chegar à final

Doente há alguns dias, Davi acordou abalado neste domingo (11). O brother chamou Isabelle afirmando que gostaria de desistir do programa. No momento da fala, o botão de desistência ainda não estava disponível para ser acionado. Nesse meio tempo, ele teve uma conversa no confessionário com a produção do programa e, na sequência, afirmou para outros participantes, sem muitos detalhes, que gostaria de continuar no BBB 24. As informações são do site GZH.

“É isso aí, bora jogar, bora jogar, bora tentar ir para final. Eu, você (Isabelle) e Alegrete (Matteus)”, afirmou sem mencionar diretamente o assunto de desistência.

Isabelle, que participava da conversa, então, perguntou se ele estava melhor. Davi respondeu que sim, que iria tomar um banho, um café da manhã e depois iria malhar. O baiano ainda prometeu falar sobre o caso no próximo Sincerão.

“Muita treta para brigar, muita briga para acontecer, o pau vai quebrar ainda aqui, próximo Sincerão vou descascar a madeira”, disse.

O brother ainda questinou: “A gente não vai conseguir ser amigo de todo mundo, mas você acha que devo chamar as pessoas para trocar uma ideia melhor?”

Na sequência e encerrando o assunto, ele elencou os afetos que possui na casa: “Você, Alegrete, Anny, Alane e Bia. São as únicas pessoas que tenho mais um carinho assim”, finalizou.

