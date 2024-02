Deputado João Luiz vai enfrentar a realidade dos trabalhadores da rodovia BR-319

O Secretário-Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado estadual João Luiz (Republicanos) vai percorrer a partir desta segunda-feira (12), mais de 697 quilômetros da rodovia BR-319, que liga Manaus a Porto Velho (RO).

“O objetivo desta ação é percorrer a rodovia interestadual, para conhecer na pele a realidade e in loco dos nossos amazonenses, que estão na ponta, seja o comerciante, agricultor, caminhoneiros, motoristas de ônibus e dentre outras pessoas que percorrem diariamente a BR-319”, disse o deputado João Luiz.

No ano passado, o parlamentar encaminhou, por meio da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa o requerimento Nº 5274/2023 ao governador Wilson Lima, onde indicou a efetivação de maneira formal a solicitação de inclusão da pavimentação da BR-319 no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Por meio do requerimento Nº 4721/2023, o republicano também fez em outubro do ano passado, uma Moção de Repúdio às declarações proferidas pela ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, que indicam impedimentos à pavimentação da BR-319 e pela falta de sensibilidade com o povo amazonense.

“No plenário Ruy Araújo realizamos debates, onde destacamos que a ministra Marina Silva precisava ter um olhar sensível em relação ao licenciamento ambiental e ao asfaltamento dessa importante rodovia. Também fizemos um convite para ela percorrer a estrada conosco e conhecer de perto a dificuldade do povo do Amazonas e Rondônia”, afirmou João Luiz.

Trabalho

O deputado João Luiz encaminhou o requerimento Nº 6240/2021, ao Comitê Gestor do Estado do Amazonas do Programa Luz para Todos, para que fosse verificado a possibilidade de incluir no planejamento de trabalho a comunidade Realidade, localizada no quilômetro 100, da Rodovia BR-319, em Humaitá.

No ano passado, o republicano esteve no Distrito de Realidade, para entregar uma retroescavadeira fruto de uma emenda parlamentar em conjunto com o senador do Amazonas, Plínio Valério.

Ao longo do mandato na Aleam, o parlamentar também destinou emendas parlamentares, indicativos, requerimentos, para saúde, educação, causa indígena, cultura e dentre outras áreas de municípios e comunidades que percorrem a rodovia BR-319.

*Com informações da Assessoria

