Joana Sanz vai se separar de Daniel Alves quando ele sair da prisão, diz jornal espanhol

Daniel Alves segue preso em Barcelona, na Espanha, aguardando o veredito de seu julgamento, que foi encerrado na última quarta-feira (7), após duração de três dias. O jogador é acusado de estuprar uma jovem de 23 anos. Desde que o atleta brasileiro foi preso, ele tem recebido apoio de sua esposa, a modelo Joana Sanz. No entanto, este cenário pode mudar. As informações são do site iG.

Segundo informações do jornalista esportivo espanhol José Manuel Estrada, mais conhecido como Pipi Estrada, Joana Sanz estaria decidida a se separar de Daniel Alves quando ele sair da prisão.

“O que sei é que Joana, mulher de Daniel Alves, vai defender o marido enquanto ele estiver preso. Mas, quando terminar o período de prisão, ela deixará de ser sua esposa”, revelou o jornalista no programa de TV espanhol “Fiesta”, da emissora Telecinco.

No julgamento de Daniel Alves, Joana Sanz depôs a favor do jogador. A modelo foi uma das principais testemunhas dentro da estratégia de defesa do atleta: tentar provar que ele estaria embriagado na noite em que o estupro teria acontecido.

“Ele (Daniel Alves) foi comer com seus amigos no restaurante. Passou o dia ali e voltou era quase 4 horas da manhã. Voltou muito bêbado, uma pessoa com muito álcool. Bateu no armário e caiu na cama”, disse Joana Sanz em depoimento.

Divulgação do veredito

A imprensa espanhola afirma que a sentença de Daniel Alves, em caso de condenação, deve ser anunciada em cerca de 30 dias. Após a decisão, ainda caberá recurso no Tribunal de Apelação.

A pena ao atleta brasileiro pode chegar a 12 anos de prisão. Este é o tempo solicitado pela acusação. Já o Ministério Público da Espanha solicita que o jogador pegue nove anos de detenção.

Relembre o caso

Daniel Alves é acusado de agredir sexualmente uma jovem dentro de um banheiro na boate Sutton, em Barcelona, na Espanha. O caso ocorreu em dezembro de 2022 e ele foi preso preventivamente em janeiro de 2023.

