Pesquisa: 47% dos brasileiros acredita que Bolsonaro planejou golpe de Estado

Uma pesquisa conduzida pela Atlas Intel e divulgada nesta sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024, revela que 46,5% dos brasileiros acreditam que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) planejou um golpe de Estado em 2022. Os que afirmam não acreditar nessa hipótese representam 36,8% do total, enquanto 16,6% não souberam responder. As informações são do site iG.

O levantamento foi realizado por entrevistas pela internet, com 1.615 participantes, entre os dias 8 e 9 de fevereiro de 2024. No dia 8, Bolsonaro foi alvo de uma operação da PF que investiga uma possível tentativa de golpe por parte de membros de seu governo entre 2019 e 2022.

A pergunta feita aos entrevistados foi: “Na sua opinião, as buscas da PF que identificaram uma carta no qual o ex-presidente Bolsonaro planejava declarar o Estado de Sítio depois da organização do 2º turno das eleições presidenciais comprova o planejamento de um golpe de Estado?”

Os entrevistados foram selecionados de forma digital e aleatória, abrangendo pessoas com 16 anos ou mais, de todas as 27 unidades da Federação. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%.

