‘Batata’ é preso por envolvimento com o tráfico de drogas no sul do Amazonas

Manaus (AM) — Policiais civis da 63ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Pauini (a 923 quilômetros de Manaus), com o apoio da Polícia Militar, deflagraram, no sábado (9), a operação Marco Zero, que resultou na prisão de Raimundo da Silva, o “Batata”, que estava sendo procurado há mais de quatro anos por envolvimento com o tráfico de drogas na região sul Amazonas.

Conforme os policiais civis, a operação foi deflagrada com o objetivo de combater o tráfico de drogas e o crime organizado na localidade.

Após um longo período de investigação, a equipe policial conseguiu identificar o local onde “Batata” estava escondido.

“Deflagramos à ação e conseguimos localizar e prender o infrator no bairro Nova Esperança. Ele estava em posse de drogas e dinheiro oriundo do comércio ilícito”, informaram.

O indivíduo foi conduzido à sede da 63ª DIP e responderá pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa, e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Homem é preso portando 452 cartões no Sambódromo

Homem com três mandados de prisão em aberto é preso em comércio na Zona Norte de Manaus

VÍDEO: delegado é preso após chamar juiz de ‘elemento de corrupção’ no AM