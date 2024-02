Corinthians deixa zona do rebaixamento após vencer o Portuguesa por 2 a 0

Após uma sequência de cinco derrotas seguidas, o Corinthians finalmente se reencontrou com a vitória. Neste domingo (11), na Neo Química Arena, o Timão bateu a Portuguesa por 2 a 0, pela sétima rodada do Paulistão, e deixou a zona de rebaixamento. Os gols do triunfo corintiano foram anotados por Maycon e Yuri Alberto. A partida marcou a estreia do técnico António Oliveira à frente do Alvinegro. As informações são do site iG.

Com o resultado, o Corinthians chega a seis pontos, mas segue na lanterna do Grupo C. Já a Portuguesa permanece na terceira posição do Grupo A, com três pontos, mas entrou na zona de rebaixamento, com apenas um ponto a mais que o Santo André.

O jogo

Precisando da vitória para afastar a crise, o Corinthians iniciou o clássico com uma postura ofensiva. Usando a velocidade do atacante Wesley pelo lado esquerdo, o Timão explorava as investidas por aquele setor do campo e incomodava a defesa da Portuguesa.

Pela direita, Fagner subia até a linha de fundo e também gerava boas chances para o Alvinegro. Apesar do volume ofensivo, a equipe do técnico António Oliveira esbarrava na forte marcação da Lusa e passou a apostar nas bolas aéreas para tentar vencer a zaga lusitana.

Mas foi com bola no chão que o Corinthians chegou ao gol. Aos 40 minutos, Fagner recebeu livre dentro da área, foi derrubado e o árbitro marcou pênalti. Maycon foi para a cobrança, bateu rasteiro, praticamente no meio do gol, e fez 1 a 0 para o Timão.

A equipe da casa seguiu melhor no restante da primeira etapa, criou outras chances para ampliar o placar, mas não aproveitou e foi para o intervalo com a vantagem mínima.

No segundo tempo, a Portuguesa equilibrou as ações, mas, na tentativa de empatar a partida, a Lusa ficou exposta e deu o espaço que o Corinthians queria para matar o jogo.

Aos 32 minutos, Yuri Alberto foi lançado em profundidade, invadiu a área, bateu na saída do goleiro Thomazella e fechou o resultado: 2 a 0 e alívio para os torcedores corintianos que compareceram na Neo Química Arena.

