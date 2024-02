Criminosos rendem clientes de bar e roubam moto em Manaus; VÍDEO

O crime aconteceu no Conjunto Galileia, na Zona Norte de Manaus

Funcionários e clientes de um bar, na Zona Norte de Manaus, foram vítimas de dois assaltantes armados na noite do último domingo (11), no conjunto Galileia. Imagens de segurança do local registraram toda a ação. A abordagem aconteceu por volta das 20h50.

No vídeo, é possível ver o momento em que dois homens chegam até o estabelecimento a pé e imediatamente anunciam o assalto. Nas filmagens, também é possível identificar quatro mulheres sentadas no bar. Um dos suspeitos tirou uma arma da cintura e rendeu duas vítimas. Enquanto o outro suspeito foi em direção ao balcão do estabelecimento. Veja o vídeo abaixo.

🚨 Dupla de assaltantəs rende clientes e rouba moto em Manaus pic.twitter.com/0tCzBDiz02 — Portal Em Tempo (@emtempofb) February 12, 2024

Os criminosos levaram pertences das vítimas e roubaram também a motocicleta de uma das clientes. Após o crime, suspeitos fugiram no veículo.

A Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) informou que a motocicleta foi abandonada pelos suspeitos, localizada pelos policiais e devolvida à proprietária.

Até o momento, os autores do crime não foram identificados.

A PM pede ajuda da população para ter mais informações sobre os criminosos, podem ser repassadas através do 181 ou 190.

