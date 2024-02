VÍDEO: homem é baleado durante assalto em salão de beleza em Manaus

O assalto aconteceu no Bairro Alvorada, na Zona Oeste de Manaus

Vídeos de câmeras de segurança um arrastão dentro de em um salão de beleza, localizado na rua 3, no bairro Alvorada, Zona Oeste de Manaus. Um homem foi baleado na ação criminosa, que ocorreu no domingo (11).

O estabelecimento estava em funcionamento com a presença de clientes e funcionárias, quando foi invadido pelos assaltantes. O vídeo mostra três suspeitos tiveram envolvimento no crime.

Na gravação é possível identificar o momento em que uma mulher é rendida por um dos suspeitos armados, enquanto estava entrando no salão. Logo em seguida, outros dois homens invadem o estabelecimento. Veja vídeo:

Dentro do salão, os criminosos com a arma em punho anunciaram o assalto. O trio começou a recolher os pertences das vítimas e alguns equipamentos do estabelecimento.

Os criminosos fugiram após assalto e, até o momento, não foram identificados.

Qualquer informação pode ser repassada por meio dos números da Polícia Militar através do 181 ou 190.

