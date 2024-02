Feiras de Produtos Regionais da ADS retornarão após o Carnaval em Manaus

As edições, que normalmente ocorrem nos estacionamentos do Manaus Plaza Shopping, Sumaúma Park Shopping e Shopping Ponta Negra, não serão realizadas na terça-feira de Carnaval e na quarta-feira de Cinzas

Manaus (AM) — As feiras de produtos regionais, promovidas pelo Governo do Amazonas e executadas pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), terão uma pausa durante os dias de carnaval. As edições, que normalmente ocorrem nos estacionamentos do Manaus Plaza Shopping, Sumaúma Park Shopping e Shopping Ponta Negra, não serão realizadas na terça-feira de Carnaval e na quarta-feira de Cinzas.

Segundo Ray Hilton Lima, gerente de feira da ADS, durante o carnaval, o movimento de pessoas é escasso e prejudica a venda de alimentos regionais.

“O motivo dessa interrupção é o baixo fluxo de pessoas nesses dias específicos, impactando diretamente os produtores regionais”, explicou o gerente.

As edições das feiras retornarão às suas atividades, normalmente, a partir de quinta-feira (15/02).

“É importante que os consumidores fiquem atentos à programação para aproveitar os produtos frescos e saudáveis oferecidos pelas feiras da ADS”, destacou Ray Hilton.

Programação pós-Carnaval

Quinta-feira

Praça de Alimentação do Dom Pedro, rua José Bonifácio

Das 15h às 19h

Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada

Das 15h às 19h

Sábado

Centro Cultural Povos da Amazônia, Bola da Suframa, Crespo

Das 5h às 11h

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, Cidade Nova

Das 5h às 11h

Rodovia AM-010, km 29 — sentido Rio Preto da Eva

Das 7h às 15h

Comando Geral da Polícia Militar, rua Benjamin Constant, Petrópolis

Das 5h às 9h

Domingo

Estacionamento da praia da Ponta Negra, bairro Ponta Negra

Das 6h às 11h

Rodovia AM-010, km 29 – sentido Rio Preto da Eva

Das 7h às 12h

*Com informações da assessoria

