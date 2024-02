Homem morre ao ser espancado no Novo Aleixo em Manaus; entenda

Vítimas não resistiu aos ferimentos e morreu no local

Manaus (AM) – Um homem morreu e outro ficou ferido ao serem agredidos nesta segunda-feira (12), no Bairro Novo Aleixo, na Zona Norte. O espancamento ocorreu na Rua Rio Demeni, nas redondezas da Ponte do Sete.

Uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A outra vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com vida, porém com diversas lesões pelo corpo e ferimento profundo na cabeça.

A polícia investiga a identidade das vítimas e as circunstâncias do crime. Até o momento, os envolvidos e a motivação são desconhecidos.

