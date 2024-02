BBB 24: Davi é acusado de tentar beijar Isabelle; veja vídeo

Um vídeo em que mostra uma tentativa de beijo de Davi em Isabelle gerou polêmica fora no ‘BBB 24’, na gravação o baiano apareceu no quarto Fada ao lado da amazonense, que estava deitada na cama. O ator Dado Dolabella, namorado de Wanessa pediu a expulsão de Davi por tentar beijar a colega de confinamento.

Davi deu um beijo de esquimó e apertou as bochechas de Isabelle enquanto estavam no quarto fadas. Em recente entrevista a mãe e a irmã de Davi afirmaram que o baiano gosta de brincar e ‘pertubar’ quem ele ama, apertando as bochechas e fazendo muito carinho. O que justificaria as ações com Isabelle dentro da casa.

“Ai, maninho, não aperta minha bochecha. Fica apertando a bochecha dos outros”, disse ela. Em resposta, Davi continuou a acariciar o rosto da amiga e deu um beijo em sua cabeça antes de se afastar.

Mãe e irmã de Davi justificando a linguagem de amor do Davi.

No programa do Selfie, a mãe e a irmã do Davi já haviam falado que é costume dele apertar as bochechas de alguém que ele gosta pic.twitter.com/rNkma2hAAD — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) February 12, 2024

Muitos seguidores da rede X (antigo Twitter) saíram em defesa do baiano outros concordaram que o brother teria passado dos limites.

E é bom lembrar que no áudio da tentativa de beijo forçado, a Isabelle fala pro Davi sair pic.twitter.com/FCV2rvxlUp — Athilas👑📣 (@athilas2) February 12, 2024

Eu vi até o Boninho ali mas não vi assédio, só pareceu estranho por o Davi ser casado. Davi deu um beijo de esquimó e apertou as bochechas da Isabelle só isso, não teve maldade ali igual as outras demonstração de carinho que eles tem. Se ela tivesse incomoda ia ter saído#BBB24 pic.twitter.com/CqoS8we8HH — Isa (@vampisakkkj) February 12, 2024

Meu Deus,isso foi nojento e do jeito que estão passando o pano pra tudo que o Davi faz,se acontecesse o beijo a coitada da Isabelle sairia com a errada da situação. #bbb24 https://t.co/OB9EDa4j1q — Lena (@lenabryemi) February 12, 2024

