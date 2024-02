Homem é preso com 400 quilos de carvão vegetal no Amazonas

Manaus (AM) – Cerca de 400 quilos de carvão vegetal, avaliado em R$ 20 mil, foi apreendido durante patrulhamento ostensivo da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) em zona rural, na noite de domingo (11), no km 23 da rodovia AM-010.

Os policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) abordaram uma Kombi com diversas sacas, por volta das 22h. Durante procedimentos de abordagem e revista no veículo foi constatado que se tratava de 20 sacas de carvão vegetal.

Questionado, o condutor do veículo confessou que não possuía o Documento de Origem Florestal (DOF) e nem Nota Fiscal para o transporte da carga, avaliada em R$20 mil. Além das sacas de carvão vegetal, o veículo também foi apreendido.

O homem foi preso e encaminhado, juntamente com o material, para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Apreensão de retroescavadeira

O Batalhão Ambiental apreendeu, nesta segunda-feira (12), uma retroescavadeira operando sem licença ambiental. A apreensão ocorreu no conjunto Viver Melhor II, localizado no bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus, após denúncia anônima relatar que havia uma retroescavadeira terraplanando no local de forma irregular.

Foto: Divulgação/PMAM

O responsável pela atividade foi identificado e questionado sobre a Licença Ambiental para operar. Ele informou que não possuía o documento. O homem foi preso e encaminhado, juntamente com a máquina, para o 6° DIP.

*Com informações da assessoria

