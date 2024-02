Operação prende trio e apreende carga de drogas avaliada em R$ 50 milhões

Manaus (AM) – A Operação Jomini, deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) na madrugada de sexta-feira (2), prendeu um trio, sendo um brasileiro e dois colombianos, e apreendeu 2,8 toneladas de drogas, armamentos, uma lancha e uma picape S10. O material de entorpecentes apreendido por meio do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) está avaliado em R$ 50 milhões.

A ação, que contou também com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-AM) e da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itacoatiara (distante 176 quilômetros de Manaus), aconteceu em um sítio na comunidade Bom Jardim, Km 240, da rodovia AM-010, entre os municípios de Rio Preto da Eva e Itacoatiara.

Conforme Vinicius Almeida, secretário de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), essa ação é resultado do empenho e integração das Forças de Segurança no combate à criminalidade, tanto na capital como no interior do Estado. O secretário de Segurança destacou que o DRCO teve êxito nessa investigação e apreendeu o material ilícito.

“A determinação do governador Wilson Lima é que o sistema de segurança enfrente objetivamente os grupos criminosos, e nós temos feito isso com muito empenho. Em 30 anos, esse é o período em que as Polícias Civil e Militar entregam mais resultados positivos à sociedade”, disse Vinicius.

Na ocasião, o delegado-geral Bruno Fraga destacou que a Operação Jomini foi um trabalho minucioso e de inteligência realizado pelo DRCO, onde foi possível realizar uma das maiores apreensões de drogas do Amazonas. O trio foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, organização criminosa e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

“Ao todo foram apreendidas 2,8 toneladas de drogas entre maconha e cocaína, dois mil litros de combustível, quatro fuzis, duas pistolas, uma espingarda calibre 12, uma lancha e uma picape S-10. O prejuízo aos criminosos está avaliado em R$ 50 milhões”, salientou Fraga.

Investigação

Segundo o delegado Mário Paulo, diretor do DRCO, as investigações iniciaram há cerca de 10 meses e apontaram que o sítio era usado como entreposto por traficantes de drogas. Dois irmãos brasileiros, de 35 e 36 anos, eram proprietários do local, e foram presos em flagrante, juntamente com um colombiano, 31.

“Nós começamos a apurar a procedência desse material ilícito, e verificamos que nesse sítio eram armazenadas as drogas, que chegavam ali de modo fluvial, transportada por colombianos fortemente armados. Os irmãos eram responsáveis e providenciavam a logística dos transportadores, como combustível e alimentação, bem como para o retorno deles”, pontuou o delegado.

A autoridade policial disse que as drogas eram fracionadas no local e distribuídas para outros grupos que traziam para Manaus, em caminhões baús como se fossem fretes de mudanças.

*Com informações da assessoria

