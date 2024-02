Em Manaus, três homens são presos por tráfico de drogas

Manaus (AM) – Três homens, com idades de 18, 20 e 31 anos, foram presos por envolvimento com o tráfico de drogas, durante ocorrências registradas entre sábado (10) e domingo (11), nas zonas Leste e Sul de Manaus.

As ações resultaram na apreensão de 73 trouxinhas e sete porções de entorpecentes, entre cocaína, oxi e maconha, R$145 em espécie, quatro balanças de precisão, além de um aparelho celular.

Na primeira ocorrência, registrada no bairro Educandos, policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), durante a Operação Raio, na Zona Sul de Manaus, realizavam incursão no beco Inocêncio de Araújo, quando identificaram dois homens tentando fugir, mas que foram capturados com três porções de drogas, sendo duas de maconha tipo skunk e uma de oxi; quatro trouxinhas de oxi, uma balança de precisão e R$84 em espécie.

Após consulta ao Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) foi constatado que a dupla já tem passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas.

Outra operação

Ainda na zona sul, policiais militares da Força Tática estavam em patrulhamento no bairro Japiim, quando identificaram um homem em atitude suspeita. Na ocasião, quando percebeu a presença da viatura, ele jogou uma bolsa no chão e fugiu para um beco. Ele não foi encontrado.

Foto: Divulgação/PMAM

Dentro da bolsa, os PM’s encontraram 57 trouxinhas, entre oxi e cocaína; duas porções de oxi, duas balanças de precisão e um aparelho celular.

As duas ocorrências registradas na zona sul foram encaminhadas para o 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Zona Leste

E na zona leste, um homem foi preso com 12 trouxinhas de cocaína e duas porções de oxi, R$61 em espécie e uma balança de precisão. A prisão foi efetuada após incursão de policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), no beco Samambaia, localizado no bairro Jorge Teixeira. O caso foi encaminhado para o 14° DIP.

Foto: Divulgação/PMAM

*Com informações da assessoria

Leia mais:

‘Batata’ é preso por envolvimento com o tráfico de drogas no sul do Amazonas

Homem é preso portando 452 cartões no Sambódromo

Suspeito são presos durante foguetório de facção criminosa em Manaus