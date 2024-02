Carnailha vibra com permanência de Isabelle Nogueira no BBB 24

Amazonense teve apenas 3,07% da rejeição. Na noite de terça-feira (13), Isabelle Nogueira escapou do seu terceiro paredão consecutivo no Big Brother Brasil 2024. O paraense Marcus Vinicius foi o eliminado com 84,86% dos votos. Davi ficou com apenas 12,7% dos votos para sair.

Durante o Carnailha, em Parintins, o paredão foi recebido como parte do evento. O público parou para assistir a eliminação através dos telões instalados. A torcida do Garantido e Caprichoso vibraram em conjunto quando a Amazonense permaneceu na casa. Veja vídeo do momento:

Isso aqui é muito final de copa do mundo mano. HISTORICOOOOOOOO! Isabelle conte com a gente pra tudo! 😍🥹❤️💙 #BBB24 #TeamIsabelle pic.twitter.com/KcBbEOhyo0 — alan chagas #TeamIsabelle 🏹 (@alanchagas_) February 14, 2024

O resultado do 8º Paredão fez participantes questionarem seu jogo e a opinião do público sobre participantes:

Rodriguinho disse que não votará em Davi nessa semana. 👀 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/UZRhK8BIIN — Big Brother Brasil (@bbb) February 14, 2024

