Especialistas alertam para sintomas de ‘doenças do beijo’, comuns após festividades do Carnaval

Sentindo a boca estranha após as curtições do período de Carnaval? Saiba como identificar infecções bucais

Manaus (AM) – Beber bastante água. Hidratação dos lábios. Atentar-se ao consumo de bebidas alcoólicas. Atenção aos possíveis sintomas infecciosos. Essas são algumas das recomendações necessárias para manter a saúde bucal durante a época do Carnaval. E em um período de muita folia e “flertes”, os cuidados e precauções, principalmente em relação à “Doença do Beijo”, devem ser fortalecidos.

A mononucleose infecciosa é uma infecção causada pelo vírus Epstein-Barr (EBV) e o principal veículo de transmissão é a saliva. Segundo o Ministério da Saúde, a doença afeta principalmente jovens entre 15 a 25 anos, principal público nas festas de Carnaval. Pesquisas confirmam que 90% da população já foi infectada por EBV em alguma fase da vida.

Além da Doença do Beijo, a Herpes Labial, causada pelo Herpes simplex vírus, é um tipo de infecção que também pode ser adquirida através da saliva. Os sintomas são visíveis e, em sintomáticos, é identificada a partir de pequenas bolhas localizadas ao redor dos lábios da pessoa infectada. Sintomas como dor, coceira, formigamento e ardência na boca também são reações comuns.

Segundo a Dra. Lorena Araújo, cirurgiã-dentista, além de evitar compartilhar objetos pessoais e evitar tocar no rosto e na boca de outras pessoas, é essencial evitar beijar pessoas que possuem alguma lesão ou ferida na boca, a fim de eliminar os riscos de infecção por herpes labial.

“(A disseminação acontece) no contato entre salivas, compartilhamento de objetos pessoais e até mesmo por contato com superfícies contaminadas. Os riscos associados são a dor e o desconforto que essas doenças podem causar, perdas de dentes, cáries, doenças periodontais, respiratórias e queda na imunidade”, explicou a Dra. Lorena Araújo.

De acordo com a Dra. Lorena Araújo, desconforto pode causar até perda de dentes. Foto: Acervo pessoal

Procura por ajuda

Em dados levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), através da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), 1 milhão de pessoas, aproximadamente, afirmaram terem sidos diagnosticadas com quadros de Infecção Sexualmente Transmissível (IST) ao longo de 2019. Um dado alarmante e que deve ser invertido.

No entanto, não são apenas as ISTs que causam preocupação nesse Carnaval. É importante manter-se sempre hidratado e evitar o consumo excessivo de álcool. De acordo com a doutora, o excesso de álcool pode causar desidratação, além do aumento de irritação na boca e na gengiva.

De acordo com o Dr. Willian Castro, cirurgião-dentista, a recomendação é que, caso a pessoa identifique bolhas na região do lábio, procure, imediatamente, um profissional da área da saúde, que irá orientá-lo em todos os cuidados que devem ser realizados, durante e depois do tratamento.

“Ao avistar bolhas na região do lábio, que saem líquidos de dentro, procure imediatamente um cirurgião-dentista, que ele vai orientar para todos os cuidados que você deve ter, durante e depois do tratamento. Quando as lesões estão aquosas, é o momento de transmissão da doença”, detalhou o doutor.

Tanto a Dra. Lorena Araújo quanto o Dr. Willian Castro podem auxiliar pessoas que apresentarem os sintomas. A dupla, além da Dra. Carolina Mendes, atende na Smile Clinic (@smileeclinic, no Instagram), localizada na rua Paraná, conjunto Nossa Senhora das Graças, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.

