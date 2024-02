Ajudante de pedreiro é executado a tiros na Zona Norte de Manaus

Na manhã desta quinta-feira (15), o ajudante de pedreiro Flávio Veriato da Silva, de 40 anos, foi morto a tiros, na rua 14 da comunidade União da Vitória, Bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. A vítima foi encontrada por moradores da área nas proximidades de uma casa em construção.

Segundo a polícia, o homem foi assassinado após ter sido confundido com outra pessoa. A família do ajudante de pedreiro afirmou que ele não possuía envolvimento com atividades ilícitas.

De acordo a equipe do Departamento de Polícia Técnico Científico (DPTC), Flávio foi atingido por dois disparos de arma de fogo, um no braço e outro no peito.

O crime deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestro (DEHS).

