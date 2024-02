Restaurante Pobre Juan oferece feijoada tradicional em Manaus

Manaus (AM) — A grande novidade desse mês é que o restaurante Pobre Juan Manaus estará servindo uma feijoada todos os sábados de fevereiro. A tradição começou na casa do Rio de Janeiro, devido à época carnavalesca e o sucesso do evento foi replicado para a filial amazonense.

O prato estará à disposição dos clientes no horário do almoço dos dias 3, 10, 17 e 24 deste mês — em um local que oferece ao cliente um ambiente com arquitetura elegante e aconchegante. A tradicional feijoada leva feijão-preto carregado com carne seca, lombo, costela salgada, paio, linguiça fina e calabresa.

Para acompanhar, farofa na manteiga, arroz branco, banana à milanesa, couve, manteiga, laranja, pancetta crocante, costela de porco, torresmo e as tradicionais caipirinhas. Tudo o que tem direito para uma autêntica feijoada. O serviço será buffet e o valor por pessoa é de R$ 118. O horário do serviço da feijoada é das 12h às 17h.

Pobre Juan

O restaurante é uma casa fine dining com essência em fogo e carnes cujo coração é a parrilla argentina. Cortes de carnes nobres especialmente selecionados, excelência no atendimento e ambientes elegantemente decorados são algumas características que traduzem a marca.

A primeira casa do Pobre Juan foi inaugurada em 2004 em São Paulo, onde segue até hoje no mesmo endereço no elegante bairro da Vila Olímpia.

Em 2022, a marca desembarcou em Manaus com uma charmosa casa no Shopping Ponta Negra.

Para garantir a qualidade dos cortes Pobre Juan, a empresa monitora cada etapa. Tudo começa com a seleção dos animais, passando pelo acompanhamento de sua alimentação, até o porcionamento em cortes exclusivos e controle total do processo de maturação.

Apenas as peças selecionadas chegam às casas no período ideal e já prontas para o preparo. Tão importante quanto a primorosa seleção do que há de melhor em cortes premium, são as pessoas que compõem a equipe da casa: mais afinadas do que nunca, elas não medem esforços para que tudo ali dentro flua de maneira extremamente agradável.

No cardápio, clássicos da cozinha argentina como as tradicionais mini empanadas de entrada. Entre os principais cortes, destaca-se o que leva o nome da marca: o exclusivo bife Pobre Juan trata-se da capa do bife Ancho, bem marmorizado, macio e suculento. Outra estrela do cardápio é o bife de chorizo, um clássico corte argentino, retirado da parte transversal do lombo bovino com leve capa de gordura.

Entre os acompanhamentos, destaque para a Farofa de Pistache, uma exclusividade da casa: farofa de mandioca com pistaches na manteiga, tão deliciosa quanto à Farofa Pobre Juan: farofa puxada com cebolas finas empanadas e fritas na manteiga. Os deliciosos Churros de Dulce de Leche – carro chefe das sobremesas do Pobre Juan, esta dispensa comentários.

A casa oferece, ainda, uma sala privativa para eventos corporativos e sociais, além de opções de menus especiais para estas ocasiões. De segunda a sexta, no horário do almoço, há menu executivo com valores que variam entre R$ 86 e R$ 118.

