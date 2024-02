Fapeam incentiva desenvolvimento de pesquisas sobre Amazônia no mundo

O Amazonas ocupa o 1º lugar do Brasil entre todas as unidades federativas, na oferta de bolsas de mestrado e doutorado

Manaus (AM) — A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) está entre as cinco agências de fomento à ciência que mais financia o desenvolvimento de pesquisas sobre a Amazônia no mundo. Os dados são do artigo “A Produção Científica sobre Amazônia”, levantados pelo cientista Carlos Henrique de Brito Cruz, publicado na revista científica Elsevier. A conquista foi uma das pautas da reunião ordinária, realizada nesta quinta-feira (15).

Durante a reunião, o Conselho Superior da Fapeam aprovou a prestação de contas da instituição, referente ao exercício 2022. O encontro foi conduzido pelo secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) e presidente do Conselho Superior, Serafim Fernandes Corrêa.

A reunião contou com a participação dos seguintes conselheiros: Kely Patrícia Paixão Silva, Maria de Meneses Pereira, Kátia Luz Torres Silva, Patrícia Melchionna Albuquerque, Euler Guimarães Menezes de Souza, Antônia Maria Ramos Franco, Solange Dourado de Andrade e Sérgio Luiz Bessa Luz. Além das gestoras da Fapeam, Márcia Perales Mendes Silva (diretora-presidente), Marcia Irene Andrade Mavignier (diretora técnico-científica) e Maria Raizidora de Oliveira Zurra (diretora administrativo-financeira).

Márcia Perales apresentou os investimentos e ações desenvolvidas pela Fapeam no ano de 2022, destacando que nesse ano foram oferecidas 32 chamadas públicas, bem como alcançada a execução orçamentária plena do exercício e aprovação da regularidade das contas pelos órgãos de controle.

“A Fapeam é uma Fundação que cresceu muito e é respeitada pelos investimentos feitos e pela constância desses investimentos. Temos um compromisso importante: de aplicar os recursos de acordo com suas linhas de ação, com as áreas estratégicas definidas no Plano Plurianual do Governo 2020-2023, com as demandas trazidas pelos pesquisadores e instituições de ensino e pesquisa, e de que a ciência, tecnologia e inovação chegue em todos os municípios do estado, de forma direta ou indireta”, frisou a diretora-presidente.

Conquistas

Desde 2022, a Fapeam está entre as melhores Fundações de Amparo à Pesquisa (Faps) do Brasil, em relação aos valores das bolsas de mestrado e doutorado, uma vez que todas as bolsas foram reajustadas a partir de janeiro deste ano.

O Amazonas ocupa o 1º lugar do Brasil entre todas as unidades federativas, na oferta de bolsas de mestrado e doutorado, capital e interior, com recursos exclusivos do Tesouro Estadual.

Investimentos

Em 2022, o Governo do Estado investiu, por meio da Fapeam, mais de R$ 116 milhões em editais, chamadas públicas e resoluções de fomento a projetos no estado, buscando beneficiar diretamente inúmeras instituições e proporcionando o lançamento de 32 programas, dos quais 12 são inéditos.

Os programas inéditos foram: Programa de Apoio a Pós-Doutores (Prodoc/Fapeam); Programa Mulheres das Águas/Fapeam; Programa Kunhã – C,T&I no Amazonas; Programa de Apoio à Pesquisa de Inovação Tecnológica – Inovação na Amazônia; Programa Negócios da Floresta – PNF/Fapeam; Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Cadeias Produtivas no Estado do Amazonas – PDCA/AM; Programa de Apoio a Projetos Colaborativos em PD&I – PD&I Fapeam; Programa Fapeam – Startup para o SUS; Programa Fapeam Produtividade em CT&I; Programa de Apoio a Popularização e Divulgação para CT&I –PAPD/Fapeam; Chamada Pública Iniciativa Amazônia +10; Programa Educação Profissional e Tecnológica–Proept/Fapeam; Programa de Apoio à Pesquisa de Inovação Tecnológica – Redes de Pesquisa em Mineração Sustentável – Papintec/Mineração Sustentável.

A formação de recursos humanos altamente qualificados, por meio Programa de Apoio à Pós-Graduação Stricto Sensu (Posgrad), mereceu destaque na apresentação, pois em 2022 recebeu investimento de mais de R$ 35 milhões, o que contribuiu para que no período de 2019 a 2023, o quantitativo de mestres e doutores titulados chegasse a 1.702, sendo 1.334 mestres e 368 doutores.

Outra chamada pública pontuada foi do Programa de Apoio à Interiorização em Pesquisa e Inovação Tecnológica no Amazonas (Painter+), que aprovou 24 propostas e alcançou, durante o ano de 2022, oito municípios do interior do Estado, sendo eles: Coari, Humaitá, Itacoatiara, Maués, Parintins, Presidente Figueiredo, Tabatinga e Tefé.

A reunião

Após a exposição, a pauta da Reunião Ordinária do Conselho Superior seguiu com a deliberação e aprovação de matérias, recondução da Diretoria Técnica-Científica e manifestação dos conselheiros.

A conselheira Antonia Maria Ramos Franco Pereira, pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), enfatizou sobre a importância da Fundação para o desenvolvimento científico do Amazonas e ressaltou a evolução da Fapeam ao longo dos anos. “Quero parabenizar e agradecer por estar aqui nesses cinco anos e ter feito parte dessa história junto com vocês”, disse.

Sérgio Luiz Bessa Luz, membro do Conselho Superior da Fapeam e pesquisador do Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia) parabenizou o trabalho da Fapeam durante todos esses anos de sucesso no estado.

Patrícia Melchionna Albuquerque, pesquisadora da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), ressaltou que a experiência como membro do Conselho Superior é um grande aprendizado. “Tive a oportunidade de conhecer muito mais sobre a Fapeam, de me orgulhar muito do trabalho da equipe”, frisou.

A reunião encerrou com todas as pautas discutidas e aprovadas.

