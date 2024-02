Amazonas FC vence Nacional e avança à final do primeiro turno do Barezão

Partida ocorreu na Arena da Amazônica, com vitória de 2 a 1 para a Onça-pintada

Manaus (AM) – O Amazonas FC venceu o Nacional por 2 a 1 pela primeira semifinal do primeiro turno do Campeonato Amazonense 2024 e garantiu a vaga na final da competição. O jogo foi realizado na noite de sexta-feira (16), na Arena da Amazônia, e teve gols de Sassá e Diego Torres para o Onça-pintada, enquanto Raimundinho descontou para o Leão da Vila Municipal.

Com o Amazonas sendo mais perigoso e o Nacional com dificuldades de sair de trás, os minutos iniciais da partida foram de poucas chances claras de gol. Até que, aos 31 minutos, Fabiano lançou na esquerda para William Barbio, que ajeitou de primeira para a área, a bola ficou viva e Patric completou para o gol, mas João Vitor fez a defesa e na sequência, a zaga do Nacional afastou.

E, já aos 42 minutos, a Onça-pintada de tanto cercar a área azulina, abriu o placar com Sassá. Rafael Tavares acionou Patric na direita, o lateral cruzou de primeira para o artilheiro do campeonato completar de peixinho para o fundo do gol.

Após o intervalo, o Amazonas quase ampliou a vantagem ainda aos cinco minutos de jogo. Renan cruzou da esquerda, Rafael Tavares cabeceou e João Vitor foi no canto buscar, no rebote, Fellipe Bastos tentou rolar para o meio, mas a bola foi desviada pela defesa e saiu com muito perigo para fora.

Onça-pintada agora aguarda o vencedor de RPE Parintins e São Raimundo para a grande decisão. Foto: Divulgação

Aos seis minutos, Rafael Tavares avançou em velocidade pelo meio e foi atropelado por Ivanzinho e o árbitro marcou pênalti. Depois de alguns minutos de paralisação, aos 12, Diego Torres foi para a cobrança e mandou no ângulo esquerdo de João Vitor para colocar o 2 a 0 no placar.

Precisando de dois gols para levar a decisão para pênaltis, o Naça diminuiu a desvantagem aos 30 minutos. Rogerinho cobrou escanteio na primeira trave e Raimundinho desviou de calcanhar para marcar um belo gol na Arena da Amazônia. Nos minutos finais, o Leão até imprimiu uma certa pressão, mas não chegou ao gol de empate.

Caboco do Jogo

Ao final do duelo, o zagueiro Fabiano, do Amazonas, foi eleito o Caboco do Jogo, premiação oferecida pela Federação Amazonense de Futebol (FAF) ao melhor jogador da partida, por meio de votos de três profissionais de imprensa presentes na partida.

Panorama e próximas partidas

Com a vitória, o Amazonas é o primeiro classificado para a final do primeiro turno do Barezão 2024 e aguarda o vencedor de RPE Parintins e São Raimundo, que se enfrentam neste sábado (17), às 20h, no Estádio Francisco Garcia, em Rio Preto da Eva.

Por sua vez, o Nacional volta a campo em março, para a disputa do segundo turno. No dia 2, o Leão estreia contra o próprio Amazonas, às 15h30, no Estádio Carlos Zamith.

*Com informações da assessoria

