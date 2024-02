Amazonas FC goleia Operário-AM e garante vaga nas semifinais do Barezão

Em partida válida pelas quartas de finais do primeiro turno do Campeonato Amazonense, Amazonas FC abre vantagem de 4 gols sobre o Operário-AM, na tarde deste domingo (11). Com direito a gol do estreante Jô, o Onça-Pintada avança no campeonato e se junta ao Nacional, São Raimundo e RPE Parintins nas semifinais do primeiro turno.

Com vitória larga, o Amazonas garante seu espaço nas semifinais do primeiro turno do Campeonato Amazonense e enfrentará o Nacional Futebol Clube. A data da partida será divulgada pela Federação Amazonense de Futebol.

Jogo

O primeiro gol veio aos 37 minutos, Diego Torres cobrou falta na área, o zagueiro Fabiano subiu livre no meio da defesa e finalizou com a cabeça para dentro da rede. Abrindo o placar para o aurinegro. Ainda no primeiro tempo, Amazonas FC garante um pênalti após bola bater na mão de Samuel do Operário. Diego Torres converte a cobrança e vantagem no placar.

No segundo tempo, outro pênalti é marcado em favor do Amazonas. Lucas Silva foi derrubado dentro da área por Toró. Dessa vez quem vai pra cobrança é o atacante Jô, ex-jogador do Corinthians, que converte a cobrança e deixa o Amazonas seguro no resultado.

Operário tentou reverter o placar. Aos 39 minutos do 2º tempo, Marcos Paulo marca de cabeça, mas o árbitro entende que o jogador estava em posição de impedimento e anula o gol.

A confirmação da vitória do Amazonas FC veio aos 50 minutos do 2º tempo, com Sassá que recebe cruzamento de Patric e faz o quarto gol da partida.

*Com informações do GE

