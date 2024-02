Homem é preso por manter pai idoso no cárcere privado em Maués, interior do Amazonas

Manaus (AM) – Um homem de 42 anos foi preso por manter o pai, um idoso de 83 anos, em cárcere privado, em Maués (distante 276 quilômetros de Manaus). A prisão foi efetuada na noite de domingo (18), pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

A equipe da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) recebeu a denúncia, via linha direta, por volta das 20h, informando que um homem estaria mantendo seu pai em cárcere privado, no bairro Senador. Após diligências no local, os policiais militares conversaram com o suspeito, que abriu o portão da residência e se entregou.

Com ele foi apreendida uma espingarda calibre 16, além de 19 munições, sendo 19 intactas e uma deflagrada, e um aparelho celular. O homem e o material apreendido foram encaminhados para a 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

*Com informações da assessoria

