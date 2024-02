‘Gabigol’ é preso por envolvimento em morte de jovem na estrada de Novo Airão, no AM

Manaus (AM) – Paulo Yuri Belmiro da Gama, 27, o “Gabigol”, foi preso, no domingo (18), por envolvimento na morte de Yan Ângulo Pereira, que tinha 19 anos. A prisão aconteceu em uma casa de eventos na rua Arnaldo Carpinteiro Peres, bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus.

A vítima foi morta com cerca de 18 disparos de arma de fogo no dia 30 de maio de 2023, no quilômetro 7, da estrada do município de Novo Airão (a 115 quilômetros da capital).

Segundo o delegado Rafael Allemand, da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru, na ocasião do crime, um veículo modelo Voyage, de cor vermelha, com quatro ocupantes, se aproximou da vítima e um dos indivíduos efetuou os disparos. O jovem não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local.

Investigações

As investigações iniciaram e foi descoberto que Abdiel Uchoa da Silva era dono do carro utilizado na ação criminosa. Ele foi preso no dia 18 de julho de 2023, e entregou a participação de Paulo Yuri Belmiro da Gama.

“Com base nisso, representei à Justiça pela prisão do ‘Gabigol’ e a ordem judicial foi decretada. Ontem recebemos denúncias anônimas informando que ele estava em uma casa de eventos no bairro Petrópolis. Fomos ao local e efetuamos a prisão dele”, relatou o delegado.

Também foi constatado que ele comandava algumas ‘bocas de fumo’ em Manacapuru.

Yuri Belmiro da Gama responderá por homicídio, e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Trio é preso e plantação de maconha avaliada em R$ 300 mil é apreendida no AM

Homem é preso por ameaçar e tentar estuprar sobrinhas no Amazonas

Homem é preso após agredir esposa no interior do Amazonas