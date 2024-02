Dia do Esportista: data incentiva prática esportiva como meio de transformação social

Manaus (AM) – O Dia do Esportista foi comemorado, nesta segunda-feira (19), em homenagem a todos os que se dedicam, apreciam e praticam esportes. A data tem o objetivo de conscientizar e incentivar a prática esportiva no desenvolvimento de hábitos saudáveis, como nos casos do sensei de judô David Azevedo e da professora de jiu-jitsu Waleska Castro.

David Azevedo atualmente é sensei de judô no Projeto da Escolinha Campeões da Vila, vinculado ao Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), e no Instituto Caminho Suave de Artes Marciais, além de presidente da Federação de Judô do Amazonas (Fejama). Em mais de 40 anos como professor da modalidade, David ressalta como o esporte mudou a vida de diversos alunos que estavam em vulnerabilidade social e tornaram-se profissionais bem-sucedidos.

“O esporte desenvolve o respeito, disciplina e amizade. Tive muitos atletas que se tornaram professores, até em universidades, a prática esportiva foi um agente transformador na vida desses jovens na época, eles moravam em uma região perigosa, com muitos crimes, mas eles conseguiram se tornar profissionais realizados no caminho em que escolheram”, ressaltou David.

Já no caso de Waleska Castro, professora e supervisora de jiu-jitsu no Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), o esporte foi transformador não apenas em sua vida, mas também de um familiar que passava por problemas de saúde. Para Waleska é muito importante levar outras mulheres a ter hábitos esportivos.

“Praticar esporte dá muita autoconfiança, autoestima e proporciona uma vida mais saudável. Hoje eu tenho um prazer enorme de dar aula para muitas mulheres que não acreditavam no seu potencial, que tinham passado por momentos difíceis e no esporte encontraram amizade, carinho e o amor entre as pessoas”, exaltou Waleska Castro.

Leia mais

Projeto arrecada doações para construção de CT de arco e flecha para jovens indígenas

Programa Pelci promove mais de 15 mil atletas em diferentes modalidades no AM

São Raimundo supera RPE Parintins nos pênaltis e está na final do primeiro turno do Barezão