São Raimundo supera RPE Parintins nos pênaltis e está na final do primeiro turno do Barezão

Em Rio Preto da Eva, Tufão contou com a estrela do goleiro Douglas, que brilhou na terra natal, defendeu três cobranças e vai brigar pelo título com o Amazonas

A final do primeiro turno do Campeonato Amazonense 2024 está definida. Após um empate sem gols no tempo regulamentar, o São Raimundo venceu o RPE Parintins por 3 a 0 nos pênaltis, na noite deste sábado (17), no Estádio Francisco Garcia, e avançou para enfrentar o Amazonas FC na primeira decisão do Barezão.

Dono da casa, o RPE Parintins começou o jogo sendo mais perigoso, mas o São Raimundo mostrou ao que veio e também assustou nos minutos iniciais. Aos oito minutos, Seninha aproveitou saída errada da defesa e deixou Wagner na cara do gol, mas o camisa 8 do Tufão finalizou travado, nas mãos de Robert. Aos 21, veio a resposta do Tourão. Allefe cruzou da esquerda após escanteio curto e Douglas Nunes cabeceou com perigo para fora.

Após as chances criadas, as equipes continuavam chegando com perigo, mas falhando na hora de finalizar. Antes do fim do primeiro tempo, ambos os times tiverem um gol anulado por impedimento.

Após o intervalo, o São Raimundo chegou muito perto de abrir o placar. Ainda aos dois minutos, Marquinho lançou para Jr Morango na esquerda, o lateral ajeitou de primeira para Léo Salgado, que finalizou na trave esquerda de Robert.

Depois de alguns minutos de pouca inspiração dos dois times, a equipe da casa voltou a assustar já aos 32 minutos. Gabriel Henrique cobrou falta na área e Fernando, por trás de todo mundo, completou de carrinho nas mãos de Douglas. O tempo passou, as equipes não conseguiram balançar as redes e a decisão foi para a disputa de pênaltis.

Pênaltis

Debaixo das traves, Douglas defendeu todas as três cobranças do RPE Parintins, de Gabriel Henrique, Léo Itaperuna e Ygor. Por sua vez, Marquinho, Elyvelton e João Luís converteram para o Tufão.

Caboco do Jogo

Ao final do duelo, o goleiro Douglas, do São Raimundo, foi eleito o Caboco do Jogo, premiação oferecida pela Federação Amazonense de Futebol (FAF) ao melhor jogador da partida, por meio de votos de três profissionais de imprensa presentes na partida.

Panorama e próximas partidas

Com a classificação, o Tufão avança para encarar o Amazonas na grande decisão do primeiro turno do Barezão. Com mando de campo da Onça-pintada, a partida ainda terá os detalhes de dia, horário e local definidos e divulgados pela Federação Amazonense de Futebol (FAF).

*Com informações da assessoria

