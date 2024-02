Contratação de jovens para vagas de liderança cresce no mercado empresarial

Com base nos dados compilados, constata-se que as gerações Y, nascidas entre 1981 e 1996, e Z, a partir de 1997, estão assumindo papéis de destaque em diversas organizações ao redor do mundo

Manaus (AM) — Uma análise recente conduzida pela United Minds, organização especializada em monitorar cenários e promover a humanização nos negócios empresariais, revelou uma tendência crescente: a contratação de jovens para ocuparem cargos de liderança em grandes empresas. Com base nos dados compilados, constata-se que as gerações Y, nascidas entre 1981 e 1996, e Z, a partir de 1997, estão assumindo papéis de destaque em diversas organizações ao redor do mundo.

De acordo com a United Minds, essa tendência reflete uma valorização crescente da juventude e de suas habilidades únicas, especialmente no contexto digital, que se tornou crucial para o sucesso dos negócios contemporâneos. A capacidade dos jovens de navegar e inovar neste ambiente tem sido reconhecida como um ativo para as empresas que buscam se adaptar e prosperar em um mundo em constante transformação.

Em 2022, Gabriel Valadares, iniciou sua jornada na Yduqs como trainee, ansioso por aprender e contribuir. Os desafios eram constantes, mas cada obstáculo representava uma oportunidade de crescimento.

“Ao longo do ano, desenvolvi habilidades, construí relacionamentos sólidos e me destaquei em projetos desafiadores. Em 2023, surgiu a incrível oportunidade de liderar como coordenador de diversidade e inclusão, bem como na gestão de talentos. A transição de trainee para líder foi desafiadora, especialmente por ser um jovem assumindo uma posição de destaque. No entanto, percebi a importância de contar com uma rede de apoio sólida. Colegas, mentores e amigos foram fundamentais para meu sucesso, proporcionando orientação, feedback construtivo e encorajamento”, aponta.

Por outro lado, a professora Samara Felipe, do curso de negócios da Wyden, ressalta que, embora seja louvável a ascensão de profissionais jovens, é fundamental destacar a importância do contínuo aprimoramento educacional.

“A graduação é apenas o primeiro passo, e investir em especializações, participar de eventos e construir redes de contatos são requisitos essenciais para uma carreira de sucesso a longo prazo”, disse.

No contexto acadêmico, Carina Magri, professora da Wyden, comprometida com a formação de profissionais preparados para os desafios do mercado, enfatiza a importância do papel dos professores na preparação dos futuros líderes empresariais.

Como destaca a especialista, os educadores desempenham um papel crucial como formadores de pensamento crítico e profissionais capazes de se inserir de forma eficaz no mercado de trabalho. Para isso, a instituição oferece recursos como o Núcleo de Apoio e Atendimento Psicopedagógico (NAAP), que promove diversos eventos e atendimentos para enriquecer o processo de ensino-aprendizagem e facilitar a interação entre docentes e discentes.

“Durante meu projeto da época de trainee, tive contato com vários professores onde tive muitas trocas e aprendi a verdadeira importância do meu trabalho — a preocupação com o aluno. Aprendi também que a liderança eficaz não se trata apenas de habilidades individuais, mas também da capacidade de cultivar e nutrir relacionamentos significativos dentro e fora da organização. Essa experiência me ensinou a valorizar a diversidade, promover a inclusão e reconhecer a importância de uma equipe unida para alcançar objetivos comuns”, enfatizou Gabriel.

