BMW Manaus inicia produção da BMW R 1300 GS

Manaus (AM) — Em alta velocidade, a BMW R 1300 GS já está em produção na fábrica do BMW Group em Manaus, desde a última sexta-feira (16), e será lançada no Brasil no segundo trimestre deste ano. A motocicleta estreia na linha de produção manauara com as versões R 1300 GS, R 1300 GS Plus, R 1300 GS Trophy, R 1300 GS Triple Black e R 1300 GS Option 719.

Com capacidade de manobra acima da média e grande qualidade de pilotagem, a motocicleta pesa 12 kg a menos que a antecessora BMW R 1250 GS. O lendário motor boxer de dois cilindros tem exatamente 1.300 cc, produzindo uma potência de 145 cv a 7.750 rpm e desenvolvendo um torque máximo de 149 Nm a 6.500 rpm. Trata-se do motor boxer BMW mais potente já produzido em série.

“A BMW R 1300 GS já está entre nós e ficamos imensamente orgulhosos em produzir a moto que é considerada o primeiro passo da BMW Motorrad rumo aos próximos 100 anos. Ela chega em um momento maravilhoso da Planta Manaus, em que produzimos novos modelos, ampliamos portfólio, capacidade de produção e espaço (10 modelos, 17 mil motos ao ano e 15 mil m² de área) e dispomos de um novo prédio que nos proporciona ainda mais autonomia e sustentabilidade no transporte de motos finalizadas”, afirma Alex Donatti, diretor da fábrica do BMW Group em Manaus, única fora da Alemanha a produzir motos de forma exclusiva.

BMW R 1300 GS em cinco atos

As BMW R 1300 GS e BMW R 1300 GS Plus estão disponíveis na cor Light White. Já a GS Trophy homenageia a tradicional competição esportiva da marca, com a cor Racing Blue Metallic. Por sua vez, a versão Triple Black vem com a combinação homônima de cores, enquanto a Option 719 “Tramuntana” se apresenta com a elegante cor Aurelius Green Metallic.

Mais informações sobre os equipamentos de cada versão da motocicleta serão divulgadas em breve.

Planta Manaus em expansão

Em processo de expansão, resultado de um investimento de R$ 50 milhões do BMW Group anunciado em 2022, a fábrica do BMW Group em Manaus confirmou, em setembro do ano passado, ampliação de 13% em sua capacidade anual de produção (de 15 mil para 17 mil motos por ano). Antes disso, também avançou em tamanho, autonomia e sustentabilidade com a inauguração do prédio 3 da fábrica, uma ampliação de 50% na área útil da planta.

A BMW Motorrad Brasil planeja lançar sete modelos novos até 2025, todos produzidos na planta Manaus — três já estão disponíveis (a roadster F 900 R, a esportiva S 1000 RR e a scooter C 400 X). A nova BMW R 1300 GS é o quarto lançamento e mais três modelos reforçarão o portfólio até o próximo ano, com produção na fábrica manauara.

Fábrica de Manaus

Única planta completamente focada na produção de motocicletas fora da Alemanha, a fábrica do BMW Group em Manaus foi fundada em 2016 e é responsável pela produção de 99% do portfólio de motos da marca BMW Motorrad no Brasil.

Com área aproximada de 15 mil metros quadrados e capacidade de produzir até 17 mil motocicletas por ano, a planta possui ações voltadas para sustentabilidade e meio ambiente, como o uso de energia proveniente de fontes renováveis, promovendo redução na emissão de CO₂, e tem certificação I-REC (International REC Standard), sistema global que possibilita a empresas garantir que a energia que consomem é proveniente de fontes renováveis e limpas. Desde 2018, a energia da fábrica é proporcionalmente compensada pela geração no Complexo Eólico de Morrinhos, em Campo Formoso (BA).

Atualmente, a fábrica de Manaus produz os modelos BMW C 400 X, BMW R 1250 GS Adventure, BMW R 1300 GS, BMW S 1000 RR, BMW G 310 GS, BMW G 310 R, BMW F 750 GS, BMW F 850 GS Adventure, BMW F 850 GS e BMW F 900 R.

Sobre o BMW Group

Com suas quatro marcas BMW, MINI, Rolls-Royce e BMW Motorrad, o BMW Group é o fabricante líder mundial de automóveis e motocicletas premium, e também fornece serviços financeiros e de mobilidade premium. A rede de produção do BMW Group inclui mais de 30 locais de produção em todo o mundo e tem uma rede global de vendas de mais de 140 países.

Em 2022, o BMW Group vendeu mais de 2,4 milhões de veículos e mais de 202.000 motocicletas em todo o mundo. O lucro antes de impostos no exercício financeiro de 2022 foi de 23,5 bilhões de euros em receitas que totalizaram 142,6 bilhões de euros. Em 31 de dezembro de 2022, o BMW Group tinha uma força de trabalho de 149.475 colaboradores.

O sucesso do BMW Group sempre foi baseado em pensamento de longo prazo e ação responsável. A empresa definiu o rumo para o futuro em um estágio inicial e consistentemente torna a sustentabilidade e a gestão eficiente de recursos centrais em sua direção estratégica, desde a cadeia de suprimentos por meio da produção até o final da fase de uso de todos os produtos.

