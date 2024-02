CineMaterna: Shopping de Manaus exibe “Minha Irmã e Eu” para mães e bebês

Manaus (AM) — O cartaz do CineMaterna, desta terça-feira (20), é o longa “Minha Irmã e Eu”, comédia brasileira estrelada por Ingrid Guimarães e Tatá Werneck. A sessão especial no Shopping Ponta Negra começa às 14h, especialmente para mamães, papais e bebês de até 18 meses.

Crianças acima de 18 meses e acompanhantes são bem-vindos! Verifique se a classificação indicativa do filme é adequada para a faixa etária.

As dez primeiras famílias com bebês de até 18 meses ganham cortesia. É limitada a uma cortesia por bebê para uso de um adulto: mãe, pai ou responsável. Bebês até os 2 anos participam gratuitamente. Esgotadas as cortesias, demais famílias e acompanhantes podem adquirir seus ingressos na bilheteria ou totens de cinema.

“É uma experiência muito diferenciada para os pais e para os bebês. Além de curtir o filme, os pais podem dar a assistência que os filhos precisarem porque as salas estarão equipadas com fraldas, lenços umedecidos, estacionamento para carrinho e todo um cuidado para deixar aquele ambiente especial para o bebê, com a temperatura e iluminação adaptadas”, destaca a gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado.

Além dos trocadores, a sala de cinema também é adaptada com um tapete para os bebês que já engatinham ou caminham.

O Shopping Ponta Negra explica que os filmes são escolhidos pelas famílias cadastradas no site do CineMaterna através de votação em enquetes. As enquetes ficam abertas de quinta-feira a domingo. O resultado da votação é divulgado no site, na quinta-feira que antecede a sessão, para que todos possam se programar a tempo de participar.

Em 2024, a meta do projeto em Manaus é contemplar 2.400 mamães, papais e bebês com a possibilidade de assistir aos lançamentos do cinema de forma gratuita.

Shopping Ponta Negra

Localizado no bairro Ponta Negra, área de expansão imobiliária e de forte apelo turístico, o Shopping Ponta Negra foi inaugurado em 08 de agosto de 2013, trazendo a Manaus uma proposta diferenciada de centro de compras.

O empreendimento reúne um mix que se destaca pelas marcas exclusivas, nacionais e internacionais. O shopping reúne aproximadamente 176 opções entre lojas e quiosques nos segmentos de moda, serviço, entretenimento e gastronomia, com grande variedade de fast-foods e restaurantes, além de 10 salas de cinema de última geração da rede Cinépolis (incluídas salas VIP e tecnologia 3D).

O Shopping Ponta Negra é pet friendly, permitindo circulação de animais de pequeno e médio porte em suas dependências e conta com Espaço Família, bicicletário, empréstimo de cadeiras de rodas motorizadas, pet car e carrinhos de bebê, e wi-fi gratuito.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Boi Caprichoso participa do maior Festival de Artes Cênicas da América Latina

Mostra Interdisciplinar de Teatro reúne trabalhos artísticos desenvolvidos na UEA