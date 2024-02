Boi Caprichoso participa do maior Festival de Artes Cênicas da América Latina

O Bumbá bicampeão do Festival de Parintins faz sua estreia no evento

Manaus (AM) – O Boi-bumbá Caprichoso, mais uma vez, é reconhecido como um dos principais folguedos da cultura popular do norte do Brasil e foi convidado para participar pela primeira vez do Festival de Curitiba (PR). O evento, reconhecido como o maior festival de artes cênicas da América Latina, receberá o espetáculo bicampeão do Boi Negro da Amazônia nos dias 26 e 27 de março de 2024.

A programação oficial está na sua 32ª edição e ocorre no período de 25 de março a 7 de abril. Os torcedores do Bumbá bicampeão do Festival de Parintins poderão acompanhar o Boi Negro da Amazônia na abertura oficial, dia 26, na Mostra Temporada de Musicais e no Teatro Positivo, dia 27, sempre a partir das 20h30.

O boi da estrela na testa levará consigo toda a energia e tradição da cultura amazônica para os palcos curitibanos. Esta será a primeira vez que o grupo participará do prestigiado festival, promovendo um encontro único entre a rica tradição do Norte do Brasil e o público apaixonado pelas artes cênicas de todo o país.

“Estamos muito felizes em receber esse convite para participar e abrir esse grande evento que é o Festival de Curitiba. Para a gente, tem uma importância muito grande convites como esse. Hoje em dia, se fala muito sobre questões de decolonialidade, Amazônia, sobre esse Brasil que muito ainda precisa ser mostrado e o brasileiro precisa se conhecer. Ações como essa são de grande importância para a cultura brasileira”, destacou o presidente do Conselho de Arte, Ericky Nakanome.

Com seus personagens marcantes, coreografias envolventes e uma narrativa que celebra as lendas e a história da região amazônica, o Boi Caprichoso promete encantar e emocionar o público presente. “Nós, que vamos levar para a arena o tema; Cultura, o Triunfo do Povo, quer falar justamente disso, quer debater, quer participar de eventos como esse e mostrar que está no sangue do artista parintinense representações, trabalho e questões relacionadas às artes cênicas, seja no dançar, na brincadeira, no toque, no ritmo ou em todas as manifestações artísticas que o boi bumbá de Parintins traz, mas também na construção de alegorias, de grandes cenários e como o próprio boi que brinca conquistando nações, crianças, idosos e o povo que constitui a festa de Parintins”, destacou Nakanome.

Para o presidente azulado, Rossy Amoedo, o espetáculo azul e branco transportará os espectadores para um universo mágico, onde a música, a dança e as cores se unem para contar histórias fascinantes. “A participação do Boi Caprichoso no Festival de Curitiba representa uma oportunidade para difundir a cultura regional para além das fronteiras do Norte do Brasil e também um momento de celebração e reconhecimento da diversidade cultural do país”, afirmou.

Para o produtor do Boi Caprichoso, Carlos Kaita, esse é um momento de reconhecimento das manifestações culturais da Amazônia. “A presença do Boi Caprichoso neste evento de renome internacional reforça a importância da valorização e preservação das tradições populares brasileiras”, destacou Carlão.

