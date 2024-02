Operação apreende 1,5 tonelada de drogas e fuzis avaliados em R$ 24 milhões, em Manaus

Manaus (AM) – Uma operação do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) apreendeu cerca de 1,5 tonelada de drogas e armamentos de guerra, avaliados em R$ 24 milhões, na segunda-feira (19), em um galpão localizado no conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

Durante coletiva de imprensa, o secretário de Segurança Pública, coronel Vinicius Almeida, destacou o empenho da Polícia Civil em levar mais segurança para o povo do Amazonas, em que, nos primeiros dois meses desse ano já apreendeu quase sete toneladas de drogas, resultando em prejuízo gigantesco às organizações criminosas.

“Nós vamos continuar pressionando o crime organizado. Essa apreensão realizada pelo Denarc, por exemplo, já é considerada uma das maiores realizadas em Manaus. Isso é fruto de um trabalho de inteligência e isso precisa ser destacado”, afirmou o secretário.

O delegado-geral da PC-AM, Bruno Fraga, enfatizou o forte enfrentamento realizado pela Polícia Civil contra o tráfico de drogas no Estado. Isso resultou em um prejuízo bastante significativo para as organizações criminosas.

“Essa operação resultou na apreensão de 1,2 tonelada de maconha tipo skunk e 300 quilos de oxi, totalizando 1,5 tonelada, além de armamentos de guerra (quatro fuzis calibre 762)”, salientou Fraga.

Foto: Lyandra Peres/PC-AM

Na ocasião, o delegado-geral adjunto, Guilherme Torres, comentou que os policiais têm dado resposta à altura dos criminosos, e essas apreensões de entorpecentes e armamentos que vêm da região de fronteira são cruciais.

Investigações

Conforme o delegado Rodrigo Torres, diretor do Denarc, as equipes policiais estão com várias investigações visando o combate ao tráfico de drogas. Nesse caso específico, já estavam monitorando esse galpão há cerca de 15 dias, que funcionava como um centro de distribuição de drogas.

“Após termos certeza da existência de material ilícito no local, realizamos a abordagem e conseguimos apreender essa grande quantidade de entorpecentes e armamentos”, relatou Torres.

A autoridade policial informou que não houve prisões, no entanto, as investigações vão continuar para descobrir quem são as pessoas que iam receber essas drogas, e também para averiguar outros locais de distribuição de drogas aqui no Amazonas.

Material apreendido. (Foto: Lyandra Peres/PC-AM)

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Trio é preso e plantação de maconha avaliada em R$ 300 mil é apreendida no AM

Apreensão de mais de 350 quilos de skunk resulta em dez prisões no interior do AM

Mais uma tonelada de maconha é apreendida e incinerada em Tabatinga