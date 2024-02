Mais uma tonelada de maconha é apreendida e incinerada em Tabatinga

Mais de uma tonelada de maconha foi incinerada em Tabatinga, no interior do Amazonas. A ação foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Tabatinga, com apoio da Polícia Federal e Marinha do Brasil. O material foi apreendido em Santo Antônio do Içá.

Conforme a delegada Maria Beatriz Andrade, da DEP de Tabatinga, a droga foi transportada para o local da incineração em uma embarcação da Marinha do Brasil, onde policiais civis e federais estiveram presentes para que o material chegasse ao destino com segurança.

“Essa incineração é significativa, pois, além de se tratar de uma alta quantidade de drogas, faz parte do trabalho da PC-AM em combate ao narcotráfico no Estado”, disse.

*Com informações da assessoria

