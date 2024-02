Mercado imobiliário: Empreendimento inovador em Manaus visa desenvolvimento sustentável

Manaus (AM) — Um dos pilares da economia, a construção civil tem passado por transformações, e uma das novas tendências é o ESG (Environmental, Social and Governance), conjunto de critérios que mede o desempenho das empresas em termos ambientais, sociais e de governança. Para especialistas da área, investir em empreendimentos comprometidos com estes princípios é uma escolha inteligente, por ajudar a promover o desenvolvimento sustentável. Um exemplo concreto dessa tendência é o Botânica Office, um inovador business center em construção em Manaus.

A sigla ESG representa o tripé da sustentabilidade, abrangendo aspectos ambientais, sociais e de governança. No setor da construção, a tendência de sustentabilidade se manifesta na busca por alternativas que otimizem recursos e beneficiem os futuros compradores do espaço.

O economista e vice-presidente do Conselho Regional de Economia (Corecon), Altamir Cordeiro, destaca a importância dessa mudança de paradigma, considerando que o setor da construção civil é um grande gerador de empregos e movimentador da economia.

Ele destaca que os investidores e fundos de investimento estão atentos a essas práticas sustentáveis. Eles buscam empresas que demonstrem comprometimento com o meio ambiente, que promovam a inclusão social e que tenham uma governança transparente e ética.

“É um ambiente salutar para todos, tanto para as pessoas que vão comprar esses novos empreendimentos como para os que vão investir. E aquelas empresas que não aderirem a esses padrões de procedimento que a sociedade busca, a sustentabilidade, infelizmente vão ficar fora do mercado”, alerta.

Desenvolvido pela Engeco em parceria com a Troost + Pessoa Architects, o Botânica Office se destaca por sua modernidade e infraestrutura de alta qualidade, aliada ao seu compromisso com princípios do ESG.

O diretor-presidente da Engeco, Porfírio Saldanha, destaca que o Botânica Office foi concebido desde o início com a sustentabilidade em mente.

“A preocupação com a integração entre o meio ambiente e com a comunidade local foram aspectos fundamentais durante todo o processo de desenvolvimento”, destaca.

Botânica Office

Lançado em maio de 2023, o Botânica Office é o primeiro business center com design 100% biofílico na Amazônia, tendência que chega para resgatar os ambientes naturais e trazê-los aos espaços construídos pelo homem.

O espaço oferece uma série de diferenciais, como salas com varandas privativas, pé direito duplo e vista panorâmica. Além disso, o empreendimento conta com uma área comum que promove a interação entre os usuários e prevê espaços comerciais e vagas de bicicleta com banheiro exclusivo para ciclistas.

Sobre a Engeco

É uma construtora e incorporadora que está há 40 anos no mercado imobiliário. Foi fundada por Maury Guerreiro e Porfírio Saldanha e tem se destacado por oferecer empreendimentos comerciais e residenciais de alto padrão e exclusivos.

Sobre a Troost + Pessoa Architects

É a parceria entre o belga Laurent Troost e o brasileiro Vitor Pessoa, arquitetos que trabalham com o conceito integralista, focado no diálogo entre arquitetura e natureza.

Troost é responsável pelo projeto de restauração do Casarão da Inovação Cassina, que recebeu o prêmio Oscar Niemayer de Arquitetura Latino-Americana, entre outros.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Minha Casa Minha Vida e residências verticais são as principais apostas do mercado imobiliário, indica pesquisa

Mercado imobiliário de alto padrão prioriza contato com natureza no Amazonas

‘Amazonas Meu Lar’: Parceria entre construtora e governo do Estado vai impulsionar mercado imobiliário