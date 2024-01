Mercado imobiliário de alto padrão prioriza contato com natureza no Amazonas

Manaus (AM) — Em meio às transformações no convívio social, as preferências para residências de alto padrão têm evoluído, influenciando as escolhas relacionadas a trabalho e estudo. Os interessados nesse tipo de imóvel demonstram uma preferência por espaços verdes privativos, residências amplas que oferecem tranquilidade longe da agitação — mas ainda próximas a áreas urbanas-, além de contar com instalações de lazer e bem-estar completas.

Conforme a consultoria Brain Inteligência Estratégica, houve um crescimento de 34,1% no lançamento de imóveis de alto padrão em todas as 25 capitais e crescimento do Valor Geral de Venda (VGV), de 17,9%, com total de vendas de 10%, em 2023. A expectativa é que 2024 seja o melhor ano para o mercado de imóveis desse segmento.

A explicação, de acordo com o arquiteto e urbanista Benedito Abbud, responsável pelo projeto de urbanismo e paisagismo do condomínio de lotes de alto padrão Quintas de São José do Rio Negro, é uma tendência registrada em todo o mundo, especialmente após a pandemia de Covid-19, que privilegia o convívio em família e amigos em locais com toda a estrutura para o lazer.

“A pandemia reforçou vários conceitos, demandas e necessidades para o bem-morar, como essa proximidade com a natureza, espaços mais amplos e muito lazer. É mais ou menos como morar em um lugar onde você iria passar as férias”, destaca o arquiteto.

“O brasileiro cria raízes no entorno da sua casa, então é importante pensar em todo mundo, nas pessoas que vão comprar hoje e que vão poder envelhecer ali, porque as pessoas mudam no tempo, envelhecendo, a criança crescendo, a pessoa tendo novas necessidades e é importante que ela se sinta acolhida”, comenta Abbud.

Isso explica a alta procura pelos lotes do Quintas de São José do Rio Negro, em Manaus, por reunir as principais demandas, com foco em dois requisitos fundamentais: muita vegetação preservada, e também introduzida pelo projeto, e os equipamentos de lazer, para todas as idades, gostos e estilos.

O Quintas de São José do Rio Negro está sendo construído pela BTP Urbanismo na estrada do Cetur, bairro do Tarumã, perto do centro da cidade, mas longe do burburinho e atende a necessidade de quem pretende adquirir um imóvel para morar com conforto e segurança. Está planejado sob o conceito de máxima preservação, com uma grande área verde (300 mil metros quadrados de mata) e corredores ecológicos entre os lotes, trilhas, academia ao ar livre e redário.

Primeiro da região Norte com o conceito de lotes de alto padrão, o condomínio terá hípica para até 100 cavalos, marina para até 200 lanchas ou jet-skis, heliponto para três helicópteros, campo de golfe e de tênis, quadras esportivas, capela, três clubes, parque aquático, academia, brinquedoteca, trilha verde e mirante, entre tantas outras comodidades.

“Lá teremos espaços tanto para o convívio social quanto para a saúde do corpo e da mente, com salão de festas, espaço ecumênico, sport club, parque aquático. Enfim, reúne as condições para o bem-estar, saúde do corpo, da mente e da alma”, afirma a Diretora de Marketing da BTP Urbanismo, Renata Pi. “Uma referência do bem-viver”, destaca ainda.

