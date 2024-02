Semana do Cinema tem ingressos a R$ 12 em Manaus; veja programação

Manaus (AM) – A rede Cine Araújo, localizada no Shopping Manaus ViaNorte, proporciona promoções para a Semana do Cinema, entre os dias 22 e 28. Além dos ingressos promocionais a R$ 12, os combos de pipoca também terão descontos.

Pelo terceiro ano consecutivo, a Semana do Cinema visa democratizar o acesso aos filmes e é realizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec), com apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (ABRAPLEX).

A ação promocional foi sucesso de público, em 2022, com a participação de mais 3,7 milhões de pessoas. No ano passado, esse número cresceu ainda mais, chegando a 10 milhões de pessoas.

Além do ingresso a R$ 12, a rede Cine Araújo também oferecerá combos de refrigerante e pipoca, com valores promocionais a partir de R$ 30.

Programação

A Semana do Cinema apresentará uma variedade de filmes, incluindo a animação ‘Masha e o Urso – Diversão Em Dobro’; a obra nacional ‘Minha Irmã E Eu’, protagonizada por Tatá Werneck e Ingrid Guimarães; e a produção norte-americana ‘Bob Marley: One Love’. A programação completa está disponível no site da Rede Cine Araújo.

“A Semana do Cinema é uma oportunidade especial para a população conferir as novidades do cinema nacional e internacional, além de filmes indicados ao Oscar. Então, aproveite e traga a família toda para curtir por aqui”, disse o gerente de Marketing do Shopping Manaus ViaNorte.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

CineMaterna: Shopping de Manaus exibe “Minha Irmã e Eu” para mães e bebês

Cinema de Manaus oferece par de ingressos por R$ 15 na semana do Carnaval

DVD é lançado em sessão exclusiva em cinema de Manaus