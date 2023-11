DVD é lançado em sessão exclusiva em cinema de Manaus

Manaus (AM) – A sala de cinema do Shopping Sumaúma ganhará, neste sábado (25), às 10h, uma sessão exclusiva para o lançamento do novo DVD do cantor Pablo, o ‘pai da sofrência’. Para tornar o momento ainda mais especial, principalmente para os artistas dos fãs, a Fábrica de Eventos lançou uma promoção nas redes sociais e, ainda, em parceria com as rádios Rios FM e Difusora.

Quem esteve na gravação do DVD, ou quem não conseguiu acompanhar a festa de perto, vai poder sentir um gostinho do que Pablo está preparando para comemorar as duas décadas de carreira.

Os vencedores das promoções lançadas pela Fábrica, além de conferirem o showzão de Pablo nas telonas, ainda terão direito a levar um acompanhante.

O DVD Pablo 20 Anos foi gravado na Arena da Amazônia, com ingressos esgotados, no último dia 30 de setembro.

*Com informações da assessoria

